Palermo | in auto con tre chili di droga e due figli piccoli | arrestati marito e moglie

Playoff Serie B - Palermo -Venezia 1-0. Decide l'autogol di Domizzi : Una sfortunata autorete dell'ex Udinese consente ai rosanero di avere la meglio dei lagunari e prenotare un posto nella finalissima per la promozione in A. Da segnalare l'espulsione di Pinato e il ...

Auto precipita da monte Pellegrino a Palermo - morti due giovani di 28 anni : Un incidente gravissimo che per la sua modalità ha destato grandissima impressione a Palermo . Due giovani di 28 anni , Pietro Torres e Simona Messina , sono morti nella Mercedes classe A di lui che è ...

Palermo : aggredisce vigili urbani - identificato automobilista : Palermo , 4 giu. (AdnKronos) – vigili urbani aggrediti a Palermo . E’ successo ieri sera nella zona pedonale di piazza Rivoluzione, protagonista un automobilista di 46 anni che davanti all’invito della Polizia municipale a lasciare l’area interdetta alle auto è andato in escandescenze. Prima gli insulti e le minacce di morte, poi mentre i vigili stavano procedendo alla sua identificazione il 46enne ha sferrato uno schiaffo ...

Furgone in fiamme - bloccata l'autostrada Palermo-Catania : Catania - Furgone in fiamme sulla A19 Palermo-Catania. Il traffico è stato al momento bloccao tra gli svincoli di Tremonzelli e Scillato, in direzione Palermo. Secondo le primissime informazioni ...