Palermo - arrestati 2 corrieri : portavano droga in auto insieme a figli - : Marito e moglie sono stati fermati in viale della Regione siciliana all'interno della Fiat Panda nella quale viaggiavano insieme ai due minori. Dentro la vettura, nascosti sotto il sedile passeggeri, ...

Palermo : in auto con tre chili di droga e due figli piccoli - arrestati marito e moglie : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - In auto con tre chili di droga e due figli minori. Antonio Di Maggio e Marianna Pace, marito e moglie di 41 anni, sono stati arrestati dalla polizia durante un controllo in viale Regione siciliana, a Palermo. Nella loro auto gli agenti hanno trovato, nascosti sotto il

Palermo : magnete su contatori Enel - arrestati proprietari di due macellerie : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Un magnete sul contatore dell'energia elettrica per abbattere i consumi. E' questo il 'sistema' per risparmiare messo in atto dai titolari di due macellerie del centro di Trabia (Palermo), Salvatore Fortunatis, 69 anni, e Vincenzo Fortunatis, 45 anni, arrestati dai cara

Palermo : rubano auto all'Addaura - arrestati un uomo e una donna : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Un uomo e una donna, Francesco Caponetto, 25 anni, e Maria Montalbano, 30 anni, sono stati arrestati per il furto di una Fiat 500 nella zona di l'Addaura, a Palermo. A segnalare il furto alla polizia è stato il sistema satellitare dell'auto. I due sono stati fermati da

Palermo : tentata estorsione - arrestati padre e figlio : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Con l'accusa di tentata estorsione aggravata, la Polizia di Stato di Palermo ha arrestato padre e figlio, Salvatore Sardina di 57 anni e Giuseppe Sardina di 30 anni. Ieri pomeriggio un giovane si è presentato presso gli Uffici del Commissariato di P.S. “Oreto-Stazione”

Palermo - a caccia in un parco tra le abitazioni : arrestati : Tre cacciatori sono stati sorpresi dagli agenti della polizia in via Riserva Reale a Palermo. I tre stavano cacciando nell'area verde non distante da Corso Calatafimi. Alcuni residenti hanno sentito ...

Palermo : detenzione di droga - arrestati due giovani : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) – Due ragazzi sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Cefalù (Palermo) con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. In carcere sono finiti Rocco Zappalà di 24 anni e Abdelkabir Lahmama Abdelkabir, 35 enne di origini marocchine. I due, a bordo di un’autovettura, una Fiat Punto, condotta da Zappalà, sono stati trovati in possesso di otto panetti di sostanza stupefacente ...

