Padova | minaccia di uccidersi | i carabinieri lo disarmano in extremis 2

liberoquotidiano

: Disperato, vuole spararsi. La fidanzata chiama i carabinieri: localizzato e salvato - corriereveneto : Disperato, vuole spararsi. La fidanzata chiama i carabinieri: localizzato e salvato - Padova_News : Siena-Reggiana, Altinier minaccia di morte l’arbitro dopo il rigore al 99': otto giornate… - RadioRPL : Il peggio dal 'Mai più senza...' nel Punto Politico odierno dopo le 19: MAI PIÙ SENZA… SOCIETÀ MULTICULTURALE - I… -

(Di martedì 12 giugno 2018) (AdnKronos) - (Adnkronos) - Contestualmente, l’equipaggio del Radiomobile di Piove di Sacco (Pd) riusciva a localizzare l’uomo in una zona isolata di Pontelongo (Pd), in prossimità di un casolare abbandonato, il quale effettivamente teneva in pugno una pistola. A quel punto, la delicata negoziazione