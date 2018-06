Ostaggi in centro a Parigi minacciati da un uomo armato 

Parigi - uomo armato prende in Ostaggio tre persone nel centro città : Un uomo armato ha preso tre persone in ostaggio (due uomini e una donna incinta) nel decimo arrondissement di Parigi, nel centro della città. Secondo France Bleu, il sequestratore ha una bomba e una pistola, uno dei tre ostaggi è gravemente ferito. La zona è presidiata dagli agenti ed un’importante operazione di polizia è attualmente in corso. A sentire Le Parisien, l’uomo ha dichiarato di avere un complice armato all’esterno ...

