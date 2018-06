Orban plaude all' Italia | ' finalmente!'

Migranti - Orban plaude Roma : "Finalmente" : 16.40 Plauso alla posizione italiana sul caso della nave Aquarius dal primo ministro ungherese. Per Orban si tratta di"un grande momento che potrebbe davvero portare cambiamenti nella politica europea sulle migrazioni". Orban,che ha accolto la notizia di Roma di non consentire l'attracco all'Aquarius dicendo:"finalmente", ha spiegato è stato "deprimente" ascoltare per anni che le frontiere marittime dell'Europa non possono essere difese.