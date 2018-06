Onda lunga Dieselgate | indagato il numero uno Audi

Rally Sardegna 2018 : Sebastien Ogier allunga in testa alla classifica. Thierry Neuville in secOnda posizione : C’è sempre Sebastien Ogier alla guida del Rally di Sardegna dopo la seconda giornata. Al termine di ben otto prove speciali è ancora il francese a guardare tutti dall’alto verso il basso. Eppure la sua leadership è stata messa in dubbio, soprattutto a inizio giornata, dal norvegese Andreas Mikkelsen, vincitore delle prime due prove di giornata, che Ogier, leader dopo la serata di ieri, aveva concluso in quinta e sesta posizione. Il ...

L'Onda lunga del maggio francese si è trasformata in una palude : Se nel 1968 si fosse chiesto a chi era stato un adolescente nel 1918 che cosa, cinquant'anni dopo, c'era ancora della sua Italia d'allora, la riposta più probabile e, insieme, la più vera, sarebbe ...

Incidente in corso della Vittoria - ciclista travolto alla rotOnda dell'Esselunga : Un ciclista è stato travolto da un'auto alla rotonda tra corso della Vittoria, via Delle Americhe e via Pavesi. L'uomo, in sella alla sua bici, è stato urtato da un'auto questa mattina, giovedì 19 ...

"Il tabù dell'ottimismo" : in FOndazione Mirafiore a Serralunga arriva il direttore del Foglio Cerasa : È possibile seguire le lezioni anche da casa in streaming tramite il sito. c.s. Ti potrebbero interessare anche:

Nuoto - la secOnda giovinezza di Fabio Scozzoli. Rinato anche in vasca lunga - obiettivo podio agli Europei : 59″33, personale nei 100 rana e terza prestazione mondiale dell’anno. Fabio Scozzoli c’è, più forte della solita allergia ai pollini di questo periodo dell’anno e più forte di quello che vinceva l’argento nella lontana Shanghai nel 2011. A Copenhagen, l’accoppiata oro-argento nei 50-100 rana degli Europei in vasca corta, ha messo in luce un atleta ritrovato, motivato e desideroso di puntare ad obiettivi ...

Kerin O'Keefe e Angelo Gaja alla FOndazione Mirafiore di Serralunga d'Alba : È possibile seguire le lezioni anche da casa in streaming tramite il sito. c.s. Ti potrebbero interessare anche: