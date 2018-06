Oms | ogni anno nel mondo 112 | 5 milioni di donazioni sangue

Salute : nuova guida all’allattamento da Oms e Unicef per salvare 820mila bimbi ogni anno : L’Oms e l’Unicef hanno lanciato una nuova guida allo scopo di sostenere l’allattamento nelle strutture sanitarie che forniscono servizi per la maternità e i neonati. Allattare tutti i bambini per i primi due anni significherebbe salvare le vite di oltre 820mila bambini sotto i 5 anni ogni anno. La guida “I 10 passi verso un allattamento efficace” è alla base dell’iniziativa degli ospedali “Amici dei bambini”, che entrambe le organizzazioni ...