Oltre all' adeguamento alla circolare Gabrielli anche le ' prenotazioni scritte abusive'

Abruzzo Mtb Cup : Granfondo Campo di Giove - Oltre 200 sui pedali all’ombra della Maiella : L'Aquila - Più che positiva la terza edizione della Granfondo di Campo di Giove manifestazione di mountain bike tra quelle emergenti nel contesto dell’Abruzzo Mtb Cup. Impeccabile, come al solito, l'organizzazione messa in Campo dalla Bike Shock Team che ha proposto il percorso unico di 46 chilometri tra i pendii e gli altopiani dei comuni di Campo di Giove e Cansano in un paesaggio selvaggio e incontaminato del Parco Nazionale ...

Costo benzina alle stelle per il dumping dell'Austria : Oltre i 2 euro al Brennero : Più di 2 euro al litro, una follia, ma è il Costo delle benzina al Brennero, in provincia di Bolzano e al confine con l"Austria.Il picco da record (negativo) è stato registrato alla stazione di servizio Nogarole Rocca, dove il cosiddetto "servito" (della benzina) ha addirittura toccato quota 2,08 euro, mentre il diesel si è fermato - per così dire - a 1,96. Era dal 2012 che non si raggiungevano cifre così elevate per riempire il ...

All'ex Pini si recita in cucina «Il teatro? Va Oltre la follia» : ... va rilevato che ciò che più interessa a questo Festival dal punto di vista tematico non è indagare il tema della pazzia, ma è portare spettacoli nuovi, su vari argomenti, di compagnie provenienti da ...

Comunali - Teramo ballottaggio Morra-D'Alberto Dopo scrutinio durato Oltre 13 ore : Teramo - Sarà il ballottaggio del 24 giugno, tra il candidato di centrodestra Giandonato Morra e quello delle civiche di centrosinistra, con sostegno Pd, Gianguido D'Alberto, a decidere il nuovo sindaco di Teramo. Al termine dello scrutinio nelle 80 sezioni cittadine, durato oltre 13 ore, Morra, ex assessore regionale ai trasporti della Giunta Chiodi, espressione di Fratelli d'Italia, ha ottenuto il 34,6% dei 30.722 voti ...

Comunali 2018 : alle 19 affluenza Oltre il 44%. Seggi aperti fino alle 23 - appelli al voto : Dato in aumento rispetto alla precedente tornata. I comuni chiamati al voto per il rinnovo dei sindaci e dei consigli Comunali e circoscrizionali sono 760. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. Salvini su Twitter: #oggivotoLega. Martina attacca: grave spot a Seggi aperti...

Valtteri Bottas - GP Canada 2018 : “Non potevo andare Oltre il secondo posto - alla fine ero in crisi con il carburante..” : Valtteri Bottas chiude il Gran Premio del Canada con una seconda posizione che sembra davvero il massimo che oggi il finlandese potesse conquistare. La sua Mercedes non era alla pari della Ferrari in fatto di potenza e si deve accontentare della piazza d’onore. Anzi, nel finale deve addirittura difendersi da uno scatenato Max Verstappen che, per poco, non lo riesce ad attaccare proprio in extremis. Nel bilancio di fine gara, il bicchiere ...

Comunali - affluenza alta - Oltre il 44 per cento alle 19 : una crescita di quattro punti : Politica Comunali, Martina attacca Salvini: "Il ministro dell'Interno fa spot elettorali" di SILVIO BUZZANCA

Oltre mille persone partite dalla Libia. In Italia ieri sera arrivati 500 profughi : Tre motovedette inviate da Lampedusa. Sulla nave Aquarius 629 rifugiati, tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte. Barca a vela intercettata vicino la costa calabra.--Due giorni di sbarchi e soccorsi nel Mediterraneo per far fronte alla partenza di Oltre 1000 libici verso le coste europee. Nei porti di Reggio Calabria e di Pozzallo ieri sono state tre le navi approdate con a bordo circa 500 profughi. Nella notte altre ...

Condoni e sanatorie - Oltre 80 dall'unità d'Italia : Pax fiscale; istituto perdonistico tributario; condono; sanatoria . Sono oltre 80 gli interventi che dall'unità d'Italia a oggi si sono susseguiti , con diverse modalità, destinati a soggetti ...

