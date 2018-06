Olanda | musulmani sempre più religiosi e ostili nei confronti della società

ilgiornale

: RT @SuperFiammetta: Paesi Bassi. Secondo uno studio dell' #SPC, istituto olandese per la ricerca sociale, i #musulmani turchi e marocchini… - eryka_bo : RT @SuperFiammetta: Paesi Bassi. Secondo uno studio dell' #SPC, istituto olandese per la ricerca sociale, i #musulmani turchi e marocchini… - Bastaingressi : RT @SuperFiammetta: Paesi Bassi. Secondo uno studio dell' #SPC, istituto olandese per la ricerca sociale, i #musulmani turchi e marocchini… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Quanto accaduto in Austria nei giorni scorsi, quando il Cancelliere Kurz ed il ministro degli Interni Kickl hanno comunicato la chiusura di sette moschee e l'imminente espulsione di una quarantina di imam dal Paese, ha rimesso luce sulla travagliata convivenza traeuropea.Nei Paesi Bassi la situazione sembra essere in costante peggioramento. A riportarlo è il quotidiano olandese De Volkskrant, che fa riferimento a un"indagine dell"Scp, l"Ufficio di pianificazione culturale sociale. Sotto la lente d"ingrandimento idi origine turca e marocchina, le maggiori rappresentanze islamiche presenti nel paese.Lo studio, che si basa su dati del 2015 messi a confronto coi risultati di precedenti sondaggi del 2006 e 2011, ha rivelato come entrambi i gruppi preghino e visitino le moschee con maggior frequenza e ritengano la fede una componente molto importanteloro ...