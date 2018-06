Oggi a Catania sbarcheranno 937 migranti recuperati da una nave della Guardia Costiera

Terremoto Oggi a Catania/ Ingv - sciame sismico Sicilia : scossa 3.2 vicino Milo - 25 maggio 2018 - : Terremoto a Catania oggi, 25 maggio 2018. Ingv, sciame sismico Sicilia: scossa magnitudo 3.2 a Milo. Le ultime notizie, gli aggiornamenti.

Terremoto Oggi a Catania/ Ingv - sciame sismico Sicilia : scossa 3.2 vicino Milo (25 maggio 2018) : Terremoto a Catania oggi, 25 maggio 2018. Ingv segnala sciame sismico Sicilia: scossa di magnitudo 3.2 vicino Milo. Le ultime notizie sull'attività sismica in Italia(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:03:00 GMT)

Volley - Oggi Italia-Australia : gli azzurri partono da Catania con un’amichevole. Programma - calendario - orario d’inizio e tv : oggi venerdì 18 maggio si giocherà Italia-Australia, amichevole di Volley maschile. La nostra Nazionale farà il proprio debutto stagionale al PalaCalafiore di Reggio Calabria, gli azzurri muovono i primi passi verso la Nations League che scatterà il prossimo fine settimana in Serbia. Di fronte al proprio pubblico i ragazzi del CT Chicco Blengini vorranno iniziare con il piede giusto e partiranno con i favori del pronostico contro gli ...

TERREMOTO Oggi/ INGV ultime scosse : Catania - sisma M 2.9 a Milo (ore 13 : 15 - Oggi 12 maggio 2018) : TERREMOTO oggi, scossa M 2.9 a Catania: sisma alle pendici dell'Etna, epicentro nel comune di Milo. Trema anche la provincia di Pesaro Urbino, scossa in mare di M 3.1 (dati INGV)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 13:19:00 GMT)

Giro d'Italia : Oggi quarta tappa - da Catania a Caltagirone - Dennis in rosa : In streaming si potrà vedere su RaiPlay. A seguire il Giro anche Eurosport1 tutti i giorni in diretta dalle 13 e in streaming con SkyGo ed Eurosport Player.

Giro d'Italia 2018 Oggi - 8 maggio - - quarta tappa Catania-Caltagirone : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale. Il ... : ... 12.15 Catania-CaltaGirone, partenza 17.00-17.30 Catania-CaltaGirone, arrivo Giro d'Italia 2018, QUINTA tappa: COME VEDERE LA CATANIA-CALTAGiroNE IN DIRETTA TV E STREAMING La ...

Giro d’Italia 2018 Oggi (8 maggio) - quarta tappa Catania-Caltagirone : orario di partenza - favoriti e aggiornamenti in tempo reale. Il programma completo : oggi martedì 8 maggio si disputa la Catania-CaltaGirone, quarta tappa del Giro d’Italia 2018. Si ritorna nel nostro Paese dopo il trittico in Israele e si riparte con una bella frazione in Sicilia, la prima delle tre tappe che si correranno nella splendida isola: 198 km da percorrere per il gruppo che non dovrà assolutamente sottovalutare la giornata odierna. Il percorso, infatti, è particolarmente mosso con continui saliscendi che ...

Giro d'Italia : Oggi stop - riparte domani da Catania - dopo le 3 tappe in Israele : L'olandese, che è anche campione del mondo, guadagna 37 secondi rispetto a uno dei suoi più temibili avversari Froome, che era caduto in mattinata prima di partire, e ben 50 su Fabio Aru, un altro ...

Corruzione negli Ispettorati del Lavoro : nove indagati a Catania - altri tredici a FOggia : Corruzione negli Ispettorati del Lavoro: nove indagati a Catania, altri tredici a Foggia Corruzione negli Ispettorati del Lavoro: nove indagati a Catania, altri tredici a Foggia Continua a leggere

Corruzione negli Ispettorati del Lavoro : 9 indagati a Catania - 13 a FOggia : Nove persone, quattro delle quali arrestate, sono indagate a Catania per Corruzione continuata, soppressione di atti, falsità materiale e ideologica di atti pubblici nell'ambito di un'inchiesta sul ...

Catania - corruzione negli Ispettorati del Lavoro/ 9 indagati e 4 arresti - altre 13 persone coinvolte a FOggia : Catania, corruzione negli Ispettorati del Lavoro: 9 indagati e 4 arresti, altre 13 persone coinvolte a Foggia. Blitz della Guardia di Finanza questa mattina in Sicilia e in Puglia(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 09:06:00 GMT)

Catania in Azione appOggia Salvo Pogliese : ... trovando sostegno nei movimenti civici più dinamici e radicati nella città, anche non collocati nella mia area politica e culturale di appartenenza'. Tweet

Veronica Panarello in Corte d'assise d'Appello Oggi a Catania : L'avvocato Villardita che difende la donna accusata di avere ucciso ed occultato il figlio Loris ha annunciato che chiederà una nuova perizia

Catania : Oggi autopsia su uomo ucciso dal padre : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - Verrò eseguita oggi l'autopsia sul cadavere di Graziano Ansaldi di 46 anni, l'uomo ucciso domenica sera dal padre, Saverio Ansaldi, di 77 anni. L'anziano dopo avere ucciso a coltellate il figlio ha ferito gravemente anche l'altro figlio, Aurelio, di 43 anni. L'aggressi