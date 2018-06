Occhiali con telecamera | utili ma fastidiosi secondo Grosjean

Chi porta gli Occhiali è più intelligente? / Studio rivela che le persone con alto Qi spesso sono miopi o... : Chi porta gli occhiali è più intelligente? Studio rivela che le persone con un Qi più alto spesso sono quelle che ci vedono di meno, ma sarà vero? Ecco tutte le motivazioni in merito.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 11:05:00 GMT)

Addio Occhiali : arrivano le nano gocce che restituiscono la vista : Milioni di italiani ogni anno si trovano a fare i conti con problemi legati alla vista. Chi di noi non conosce d’altronde persone che indossano occhiali o lenti a contatto? I motivi della cattiva vista possono essere molteplici: ereditari o causati da uno sforzo eccessivo degli occhi prolungato nel tempo (troppa tv o troppo lavoro al pc). Nel corso degli anni sono stati fatti numerosi progressi nel campo dell’oculistica. Ad ...

Occhiali da ciclismo - Oakley e non solo. Ecco i migliori modelli consigliati da professionisti ed esperti - Ciclismo : Con sede a Milano, ha avuto la possibilità di collaborare con Alberto Tomba, Kristian Ghedina, Bode Mille e Lindsey Vonn per gli sport invernali, per poi sviluppare la tecnologia legata al mondo del ...

Snapchat ci riprova con gli Spectacles - gli Occhiali che fanno foto e video : Snapchat ci riprova: gli Spectacles, gli occhiali da sole con cui registrare video e scattare foto da condividere sull’app di Evan Spiegel, tornano sul mercato con una nuova versione. Il primo modello, lanciato il 10 novembre 2016, era stato un flop: appena 220 mila esemplari venduti, scrive il Guardian. La mossa di Snapchat, scrive il quotidiano britannico, ha colto di sorpresa un po’ tutti perché “arriva in un momento ...

Lenti a contatto che diventano 'Occhiali da sole' : via libera negli USA : Salute La storia di Joel Salinas, il medico che sente il dolore dei pazienti Scienza Ecco gli effetti dello smartphone sul nostro cervello Ambiente Lego diventa eco. Ecco i primi mattoncini in ...

Negli Usa ok alle lenti a contatto che diventano 'Occhiali da sole' - : Le lentine, grazie a un particolare additivo, si scuriscono in presenza di una luce intensa. La trovata, testata su 24 pazienti, ha ricevuto il via libera da parte della Food and Drug Administration , ...