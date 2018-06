Nuoto | i velocisti azzurri si esibiscono a Barcellona | Gregorio Paltrinieri a Merano

oasport

(Di martedì 12 giugno 2018) Prosegue la fase di preparazione della compagine tricolore in piscina in vista degli Europei dia Glasgow (Gran Bretagna), previsti dal 3 al 9 agosto. Una selezione azzurra di nove atleti si esibirà, dal 13 al 14 giugno, nel XXIX Meeting internazionale GP Città di, seconda delle tre tappe del circuito Mare Nostrum 2018. Gli atleti convocati per la manifestazione iberica sono Arianna Castiglioni, Luca Dotto, Erika Ferraioli, Alessandro Miressi, Matteo Rivolta, Silvia Scalia, Ivano Vendrame, Andrea Vergani e Matteo Zazzeri. A, invece, (venerdì 15 e sabato 16 giugno) vedremo all’operache, insieme a Marco Orsi, Ilaria Bianchi, Domenico Acerenza, Erica Mussi, Giorgia Romei e Laura Letrari, Joly, Beaugrand, Zuin e Glessi, prenderà parte alla Cool swim cup. Sarà interessante verificare la condizione del campione olimpico, europeo e mondiale ...