Non siamo xenofobi | ira Toninelli

Migranti - hanno tutti ragione : Non siamo in grado di aiutarli : hanno tutti ragione. No, non è il titolo del romanzo di Paolo Sorrentino, è la verità. E la verità bisogna dirla anche se è urticante, imbarazzante, brutta. Quello che vedo e che leggo in queste ultime ore è il trionfo dell’ignoranza, del bieco tifo da stadio e del degrado mentale dei lobotomizzati talebani sostenitori di questo o quel partito. Numeri, dunque. Senza imbrogliare. È vero che in Italia i rifugiati sono appena il 2,4‰ della ...

'Con la nave Aquarius ci siamo comportati bene - da oggi l'Italia Non è più sola' : l'Italia per anni ha subito l'isolamento nella gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo, ma la vicenda Aquarius ha dimostrato che questo isolamento si è interrotto. Il comandante Gregorio De ...

"Con la nave Aquarius ci siamo comportati bene - da oggi l'Italia Non è più sola" : L’Italia per anni ha subito l’isolamento nella gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo, ma la vicenda Aquarius ha dimostrato che questo isolamento si è interrotto. Il comandante Gregorio De Falco, napoletano, 53 anni, oggi parlamentare del Movimento 5 stelle eletto in Toscana, ad Agi ha commentato la svolta nella crisi della nave carica di migranti a largo delle coste maltesi. Sbarcherà in Spagna, su indicazione ...

Aquarius - M5s difende chiusura porti. Di Maio : “Immigrazione Non più business”. E Fico : “Siamo sulla strada giusta” : “E’ il segno di un nuovo vento di solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa emergenza”. Non c’è solo Matteo Salvini a esultare per la scelta della Spagna di accogliere la nave Aquarius con i 629 migranti a bordo. Danilo Toninelli, ministro M5s alle Infrastrutture, in una nota ha ringraziato il premier Pedro Sanchez per l’offerta d’aiuto. “Ci siamo insediati da pochi giorni e già la musica ...

Aquarius - ciò che (Non) siamo : Ripetila la parola migrante tante volte dillo migrante ancora migrante migrare, participio presente di viaggiare a piedi nudi dentro l’acqua, tolte le scarpe che si galleggia meglio. Balbetta una preghiera a dio, ma cura che abbia dentro quel participio (benedetto sia il nuotatore sveglio). guardalo il migrante, dài guardalo, passare quel confine senza le scarpe, guardalo e pensa coi suoi piedi (la terra che li taglia). Rifletti ...

Elena e Scintilla a Formentera - la Morali chiarisce : “Non siamo fidanzati” : Elena Morali chiarisce la sua attuale situazione sentimentale con Scintilla Elena Morali e Scintilla pare non siano tornati ufficialmente insieme. A dichiararlo è la stessa ex naufraga dell’Isola dei Famosi, attraverso una Storia su Instagram. Ci ha tenuto a fare qualche importante precisazione, dopo aver letto qualche articolo su vari siti. In particolare, nelle ultime […] L'articolo Elena e Scintilla a Formentera, la Morali ...

L'Italia chiude i porti alle ong e Malta Non interviene. La Valletta : Roma viola leggi - Conte : "Siamo stati lasciati soli" : "Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l'ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia. L'Italia ha ...

Aquarius - Meloni : “Tecnicamente hanno ragione sia Salvini sia Malta. Non possiamo accogliere 800 milioni di africani” : “L’Italia ha già fatto troppo. Ha ragione Salvini quando dice che i nostri porti non sono i primi porti sicuri per chi parte dalla Libia. Ma ha ragione anche Malta, perché gli immigrati sono stati recuperati in acque libiche”. Sono le parole di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, intervistata da Massimo Giletti sulla vicenda della nave Aquarius durante il programma Non è l’Arena in onda su ...

FrosiNone - Longo : 'Obiettivo centrato - ora la finale. Il Palermo sta meglio di noi - ma possiamo farcela' : Con le unghie e col sudore: il Frosinone accede alla finale playoff. Continua il sogno Serie A della squadra gialloblu, che non è riuscita ad andare oltre l'1-1 neppure nella semifinale di ritorno con ...

Migranti - scontro tra Italia e Malta. No di Muscat - Aquarius Non attracca. Conte : 'Siamo soli'. Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 Migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il 'porto sicuro' più vicino al luogo dove si trova l'imbarcazione, che il ministro Salvini ...

Migranti - scontro tra Italia e Malta. No di Muscat - Aquarius Non attracca. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 Migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si trova...

Aquarius - l'Italia accusa Malta che Non presta soccorsi ai migranti. Conte : 'Siamo soli'. Inviati medici. Salvini chiude i porti : ... il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo', ammonisce l'Unhcr, mentre il 'timore' di Msf è che 'ancora una volta la politica degli stati europei sia posta al ...

Aquarius - l'Italia accusa Malta che Non presta soccorsi alla nave dei migranti. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si...

Aquarius - l'Italia accusa Malta che Non presta soccorsi ai migranti. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si...