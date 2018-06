Non ha i soldi per il funerale | nasconde il cadavere della zia per sei mesi

Non ha i soldi per il funerale : tiene il cadavere della zia in casa per sei mesi : Non ha i soldi per pagare il funerale della zia, decide di nasconderne il cadavere in casa per sei mesi. L’uomo, 66enne di Asti, è stato denunciato dai carabinieri per occultamento di cadavere. La zia era morta il 18 Gennaio, ma lui la teneva ancora in casa. A fare la macabra scoperta sono stati gli ufficiali giudiziari, che si sono presentati nell’appartamento di via Bonzanigo, centro storico di Asti, per notificare lo sfratto. Il ...

Asti - nasconde il cadavere della zia in casa per 5 mesi/ Ultime notizie : “Non avevo i soldi per il funerale” : Asti, nasconde il cadavere della zia in casa per 5 mesi: “Non avevo i soldi per il funerale”. La scoperta è stata fatta da un ufficiale giudiziario. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 22:40:00 GMT)

Salvini a Ue : Non soldi ma aiuto vero : 21.40 "Controllare in Nord Africa, in Tunisia, in Libia, in Egitto chi ha diritto e chi non ha diritto di partire, credo sia un dovere" perché è concreto il "rischio di infiltrazioni terroristiche" sui barconi dei migranti. Così il ministro dell'Interno,Salvini, prima di entrare al vertice a palazzo Chigi. Poi precisa: l'Italia chiede all'Ue un aiuto "vero" sui ricollocamenti, non soldi. Annuncia che entro la fine del mese andrà in Libia per ...

La zia muore ma il nipote tiene la salma in casa per 5 mesi : Non ha i soldi per il funerale : Che la zia fosse morta non c'era alcun dubbio: era stato un equipaggio del 118 ad accertarne il decesso poi segnalato automaticamente all'Anagrafe e quindi all'Inps. Quindi nessun dubbio su quell'...

Asti - la zia muore ma il nipote tiene la salma in casa per 5 mesi : Non ha i soldi per il funerale : Che la zia fosse morta non c'era alcun dubbio: era stato un equipaggio del 118 ad accertarne il decesso poi segnalato automaticamente all'Anagrafe e quindi all'Inps. Quindi nessun dubbio su quell'...

Di Maio/ Video - “La delocalizzazione va fermata - chi ha preso soldi dallo stato Non può permetterselo” : Di Maio, Video: "La delocalizzazione va fermata, chi ha preso soldi dallo stato non può permetterselo". Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico in un nuovo intervento(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:50:00 GMT)

Crolli e macerie nel carcere di Ventotene. “Soldi già stanziati - ma i lavori Non partono” : Mentre lo dice scuote la testa. «No, non puoi andarci. È ancora chiuso». Salvatore Schiano di Colella indossa una maglietta nera, con una matricola da detenuto, numero 1174. La t-shirt serve a pubblicizzare le visite nell’ex carcere di Santo Stefano. I turisti, però, da quasi due anni non possono andarci. «Visite sospese fino a nuova comunicazione»...

Tfr - perché Non lasciarlo in azienda : ecco quanti soldi perdi : La previdenza integrativa proprio non interessa agli italiani. Solo 7,6 milioni di lavoratori , su 25 milioni, , hanno aderito ad un piano previdenziale integrativo. La stragrande maggioranza dei ...

Sloane Stephens e il montepremi : 'Non come a New York - ma tanti soldi' : La Halep? Ha vinto tanti tornei, è numero uno del mondo per un motivo. Qualcuno deve vincere, qualcuno perdere'. Lo scorso anno a Flushing Meadows rimase incantata dall'assegno ricevuto. Ora dice : '...

Flat tax - dite a Salvini che regalare soldi ai ricchi Non aumenterà i posti di lavoro : Dopo aver fatto la propaganda elettorale dicendo “prima gli italiani”, Matteo Salvini adesso dice “prima i ricchi”. Nulla di strano che il razzista demagogo dica una cosa e ne faccia un’altra. Del resto se la prende con l’Unione Europea dopo che il suo partito ha votato a favore del trattato di Maastricht, di Lisbona, del pareggio di bilancio in Costituzione, etc etc. Il problema è che oltre a prendere in giro i suoi elettori, Salvini utilizza ...

Salvini replica alle parole di Soros."Non ho mai ricevuto soldi dalla Russia" : "Non ho mai ricevuto una lira, un euro o un rublo dalla Russia, ritengo Putin uno degli uomini di Stato migliori e mi vergogno del fatto che in Italia venga invitato a parlare uno speculatore senza scrupoli come Soros". Lo afferma il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini replicando a George Soros.Il finanziere ungherese, ospite del Festival dell'Economia di Trento, si era detto "molto preoccupato" della vicinanza del nuovo ...

Non ha i soldi per mangiare - evade dai domiciliari e arriva fino al carcere a piedi : Stava scontando una pena ai domiciliari, ma la disperazione ha preso il sopravvento anche sulla ragione: un 49enne di Nola, con alle spalle una sfilza di reati, ha scelto coscientemente di farsi arrestare pur di mettere...

Governo - Santanchè : “Nessuna fiducia per dare soldi a chi sta sul divano. Questo Non è cambiamento - si torna indietro” : “daremo fiducia al Governo sui provvedimenti previsti dal programma del centro-destra ma non certo per dare soldi a chi sta sul divano”, così Daniela Santanchè intervistata questa mattina alla presentazione della mobilitazione nazionale indetta da Fratelli d’Italia con una raccolta firme per promuovere la Repubblica Presidenziale. “Questo non è il Governo del cambiamento, solo 5 donne su 18 ministri e un solo ministero ...

Poesie sui muri a Milano - in aula Ivan Tresoldi/ A processo writer : "Non deturpo - sono un artista" : Poesie sui muri a Milano, in aula Ivan Tresoldi: a processo il writer poeta, che ha sottolineato "non deturpo i muri, sono un artista e le mie vernici si cancellano"(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:17:00 GMT)