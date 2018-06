Nike | Federer lascia dopo 24 anni per Uniqlo e tantissimi soldi?

gqitalia

: @_ThousandN Lacoste ha già sotto contratto Djokovic e per quello che chiede Federer mi pare impossibile prendano an… - AronnePincherl1 : @_ThousandN Lacoste ha già sotto contratto Djokovic e per quello che chiede Federer mi pare impossibile prendano an… - outpump : Roger Federer potrebbe lasciare Nike per Uniqlo - masinutoscana : Federer potrebbe lasciare Nike per Uniquo, anzi, sembra già tutto fatto. Comunque se Agassi in passato lasciò Nike,… -

(Di martedì 12 giugno 2018)24lo sponsor? In vista di Wimbledon la voce rimbalza su Times: “no comment” del suo agente. Secondo i rumors, il fuoriclasse svizzero – che al torneo di Stoccarda è arrivato comunque con lo storico sponsor – starebbe per unirsi a, il marchio giapponese che ha perso ‘Nole’ Djokovic per la Lacoste l’anno scorso, per 300 milioni di dollari.è con ladal 1994 e come ricorda GQ si dice incassi 10 milioni di dollari all’anno; una somma che verrebbe triplicata. Benché sia tuttora il n.2 del mondo, con 3 slam vinti negli ultimi 18 mesi,ha 36e dunque si tratterebbe vieppiù di una cifra vertiginosa per un atleta avviato per l’anagrafe al 40° anno di età. All’orizzonte ci sono comunque le Olimpiadi di Tokyo 2020 e il Giappone potrebbe ospitare l’edizione del 2019 della ...