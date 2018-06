Niente più spam nei gruppi WhatsApp e messaggi solo dagli amministratori? Funzione

Governo - Grillo : “Ti batte il cuore? Lo Stato dovrebbe darti il reddito di cittadinanza. Chi ce l’ha non fa più Niente? Falso” : Beppe Grillo è intervenuto, in collegamento, al convegno Rousseau City Lab, a Torino, sulle funzioni e potenzialità del sistema operativo del Movimento 5 Stelle. “Lo Stato dovrebbe garantirti, gratuitamente, l’accesso alla conoscenza, quindi alla rete, e un redditto” su un’unica base, cioè, aggiunge Grillo “perché sei vivo”. Che prosegue: “Ti batte il cuore, allora hai un reddito. E non è vero che chi ha ...

G7 : Toninelli - Conte porta esigenze cittadini - Niente più sbruffoni : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Dal G7 in Canada il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, finalmente ribalta la prospettiva e sul tema immigrazione dice ‘di solito sono i nostri partner europei a giudicarci. D’ora in poi saremo noi a valutare loro. E ci aspettiamo una vera solidarietà’ di fronte a questa sfida enorme. Ecco, ora abbiamo un capo del governo che porta all’estero le reali esigenze dei cittadini. ...

G7 : Toninelli - Conte porta esigenze cittadini - Niente più sbruffoni : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Dal G7 in Canada il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, finalmente ribalta la prospettiva e sul tema immigrazione dice ‘di solito sono i nostri partner europei a giudicarci. D’ora in poi saremo noi a valutare loro. E ci aspettiamo una vera solidarietà’ di fronte a questa sfida enorme. Ecco, ora abbiamo un capo del governo che porta all’estero le reali esigenze dei cittadini. ...

Food delivery - consigliere Piemonte : “Da Foodora e Deliveroo Niente tasse - più controlli”. Ma le due aziende si difendono : Alcune delle principali aziende di “Food delivery” pagano poche decine di migliaia di euro di Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive. Due non hanno pagato niente perché dai loro bilanci emergono valori di produzione addirittura negativi. Lo denuncia un consigliere regionale di Liberi e uguali in Piemonte, Marco Grimaldi, chiedendo alla Regione di attivare dei controlli per capire se dietro possa esserci un’elusione fiscale attuata ...

La rivoluzione di Miss America : "Niente più bikini. Valuteremo carattere" : La sua nomina, a inizio anno, rappresentava già una dichiarazione d'intenti. E ora la presidente dell'organizzazione Miss America, Gretchen Carlson, ha annunciato la sua rivoluzione: "Non siamo più una parata", ha tuonato. E così le concorrenti, a partire dalla prossima edizione che avrà luogo a settembre, non sfileranno in costume da bagno e saranno valutate per il loro carattere e non per il loro fisico.Una mossa, la sua, che segue ancora una ...

Juventus - Allegri blindato : Niente Real. Sconcerti su Perin : “Più costante di Donnarumma” : Juventus, Allegri blindato- Nonostante le continue conferme dalla Spagna, la Juventus ha deciso di mettere il veto ad un potenziale addio di Massimiliano Allegri dalla panchina della Juventus. Questo ciò che riporta “Quotidiano.net“. L’odierna edizione di “Don Balon” ha sottolineato la volontà di Florentino Perez di strappare Allegri alla Juventus. Secco no da parte di […] L'articolo Juventus, Allegri ...

In Venezuela non funziona più Niente : Un effetto delle emigrazioni di massa degli ultimi anni è che ora nel paese mancano medici, elettricisti, ingegneri e insegnanti: con grossi problemi per tutti The post In Venezuela non funziona più niente appeared first on Il Post.

Dopo Vasco Rossi a Torino e i ritardi all’ingresso per VascoNonStop Live Niente più concerti allo stadio Olimpico? : Sono stati un grande successo i due concerti di Vasco Rossi a Torino per VascoNonStop Live, ma Dopo il debutto del tour l'1 giugno, prima data ufficiale, e la replica del 2 giugno di fronte ad 80mila persone in totale, lo stadio potrebbe però chiudere le porte alla musica dal vivo. Secondo quanto riporta il quotidiano torinese La Stampa, infatti, i mega-concerti in stile Vasco Rossi a Torino non sarebbero più sostenibili a causa dei costi ...

Niente più Samsung Galaxy S9 Mini : in realtà trattasi di A9 Star : Si pensava potesse corrispondere al Samsung Galaxy S9 Mini il modello contraddistinto dal product-code 'SM-G8850', che invece sappiamo essere stato battezzato sotto il nome di Galaxy A9 Star. Il design appare inalterato rispetto a quello degli ultimi Samsung Galaxy, con display Infinity in formato 18,5:9, angoli smussati e snellimento complessivo di tutte le cornici. La novità più importante si formalizza sul retro, dove la doppia fotocamera ...

Comprare all'estero online su siti e-commerce è più conveNiente : nuove regole sui prezzi da Ue : prezzi da ridurre e maggiori controlli per acquisti online: le nuove proposte dalla Commissione Ue per sostenere lo shopping sul web

Niente rinuncia - Cottarelli avrebbe solo chiesto a Mattarella più tempo : Articolo aggiornato alle ore 19,00 del 29 maggio 2018. Carlo Cottarelli si presenta al Quirinale, parla una mezz'ora con Sergio Mattarella ma poi, contro tutte le previsioni, non scoglie la riserva. Anzi: esce senza passare di fronte ai giornalisti e torna a Montecitorio. Che è successo? Al Quirinale silenzio assoluto: "Non sono autorizzato a dire altro se non che tornerà domattina", fa ...

Caos governo : Cottarelli congelato. Di Maio apre al Colle : Niente più impeachment - pronto a collaborare : Teleborsa, - Erano stati in tanti a ribattezzare il governo Cottarelli un esecutivo nato, praticamente morto. Certificata l'assenza del voto di fiducia , con lo spauracchio di non incassare neanche un ...

Di Maio : Niente più impeachment - Salvini non lo vuole : Roma, 29 mag. , askanews, 'Prendo atto che Salvini cuor di leone non vuole l'impeachment. Ne risponderà lui'. Comunque la questione 'non è più sul tavolo perché ci vuole la maggioranza'. Lo ha detto ...

Di Maio : Niente più impeachment - Salvini non lo vuole : Roma, 29 mag. , askanews, - "Prendo atto che Salvini cuor di leone non vuole l'impeachment. Ne risponderà lui". Comunque la questione "non è più sul tavolo perché ci vuole la maggioranza". Lo ha detto ...