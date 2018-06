Netflix down Problemi con il servizio streaming | caso rientrato dopo diverse ore

Netflix down : irraggiungibile da qualunque piattaforma : Netflix down , non è possibile accedere al servizio streaming più noto. Segnalazioni sono presenti su down detector e i primi hashtag, # Netflix down iniziano a comparire su Twitter, ma cosa sta succedendo? È la domanda che si stanno ponendo in questi minuti gli abbonati alla piattaforma che inutilmente pongono il quesito sulla pagina Facebook di Netflix dove nessuno risponde. Sono down tutti i servizi come è possibile leggere sulla pagina dello ...

#Netflix down - Non Funziona – 11 Giugno 2018 | #NetflixDown : #NetflixDown: Netflix attualmente Down, non va, è offline in Italia e nel mondo. Impossibile riprodurre video streaming Netflix 11 Giugno 2018: cosa è successo? Netflix Down Non Funziona Netflix non Funziona, Down in tutto il mondo per problemi tecnici. Netflix, applicazione e sito offline in diverse aree del mondo! Non è uno scherzo: attualmente Netflix è Down. Il […]