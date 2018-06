Neonato di 3 mesi affetto da cancro rarissimo | solo 88 persone ne hanno sofferto

Pisa - Neonato di 2 mesi muore cadendo dalle braccia del padre che lo cullava : All'ospedale di Pisa un neonato di appena due mesi è morto, dopo essere caduto dalle braccia del padre che lo stava cullando per farlo addormentare. Il fatto risale a sabato 26 maggio. Il papà, un medico Pisano che lavora a Empoli, ha raccontato ai dottori del pronto soccorso Pisano che il piccoli gli è letteralmente scivolato dalle braccia. Il neonato ha sbattuto la testa sul pavimento: era in braccio al papà che lo stava addormentando, ...

Biomedia e “Family Health” a “Bimbinfiera” per promuovere la prevenzione nei primi mesi di vita del Neonato : Biomedia con il progetto digitale “Family Health” tra i protagonisti di “Bimbinfiera”, l’appuntamento dedicato ai bambini e ai loro genitori previsto dal 19 al 20 maggio presso la Fiera di Roma. Due giorni di confronto, in cui i genitori potranno ricevere consigli su come gestire al meglio il periodo della gravidanza e i primi anni di vita dei propri figli. In dettaglio, “Family Health” offrirà due attività ricreative e allo stesso tempo ...