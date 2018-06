Neomaggiorenni | ecco come vincere uno dei 15mila biglietti per visitare l’Europa

wired

(Di martedì 12 giugno 2018) Il 2018 si celebra l’Anno europeo del patrimonio culturale. E per festeggiarlo a dovere, il programma DiscoverEu dell’Unione europea ha deciso di mettere a disposizione dei neo-maggiorenniper trascorrere l’estate alla scoperta delle meraviglie del nostro continente. “DiscoverEu offre ai giovani un’ottima opportunità di scoprire l’Europa attraverso un viaggio personale che nessun libro o documentario saprebbe offrire –, ha sottolineato Tibor Navracsics, commissario europeo per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport. – Sono certo che questa esperienza contribuirà a un cambiamento positivo, per i giovani che vi parteciperanno e per le comunità che visiteranno. L’iniziativa permetterà di far nascerestorie europee indimenticabili, che saranno seguite da molte altre verso la fine dell’anno e in futuro”. La ...