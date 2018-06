Nel 2017 calati donatori sangue Mai così pochi dal 2009

Commercio online : cresce ancora Nel 2017 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sempre meno donatori di sangue : Nel 2017 toccato il record negativo : Continua a calare nel 2017 il numero dei donatori di sangue in Italia, dopo aver già toccato già nell'anno precedente il record negativo dal 2009. È quanto rivelano i dati raccolti dal Centro...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : i precedenti di Andrea Dovizioso a Barcellona. Il trionfo Nel 2017 il ricordo più dolce : Dopo le emozioni del GP d’Italia, al Mugello, il Circus del Motomondiale e della MotoGP fa rotta verso la Spagna, in Catalogna, per il settimo round iridato. Sul circuito del Montmeló ci si aspetta molto dalla Ducati. La Rossa, reduce dalla doppietta sull’asfalto toscano, vuol riconfermarsi anche lungo il nastro d’asfalto catalano. In particolare le attenzioni sono per Andrea Dovizioso. Il forlivese, secondo alle spalle del ...

Ivanka Trump e suo marito hanno guadagnato 82 milioni di dollari Nel 2017 : Almeno 82 milioni di dollari. È questo che hanno guadagnato Ivanka Trump e suo marito Jared Kushner nel 2017 durante il loro primo anno di servizio alla Casa Bianca. Soltanto grazie agli introiti del Trump International Hotel, l'albergo di lusso di Washington a due passi dalla Casa Bianca, Ivanka ha portato a casa 3,9 milioni.Secondo gli esperti, spiega il Washington Post, questo immenso flusso di denaro guadagnato durante l'esercizio delle loro ...

Migranti - i veri porti chiusi sono quelli di Malta : Nel 2017 23 migranti - erano 2.008 nel 2013 : La popolazione di Malta stimata nel 2016 è di 437mila abitanti. Nel 2011 erano 416.268 e, secondo i dati Unhcr, Malta contava tra gli stranieri che vivevano sull'isola 1041 provenienti dalla Somalia, 548 dall'Eritrea, 403 dalla Libia...

L’attore Domenico Diele è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere per aver investito e ucciso una donna Nel giugno 2017 : L’attore Domenico Diele è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere per omicidio stradale con rito abbreviato. Nel giugno 2017 aveva investito e ucciso una donna nei pressi dell’uscita autostradale di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Diele, The post L’attore Domenico Diele è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere per aver investito e ucciso una donna nel giugno 2017 appeared first on Il Post.

Migranti - le principali patologie delle persone sbarcate in Italia Nel 2017 : i dati ufficiali : Nel 2017 sono stati 111.361 i Migranti irregolari sbarcati sulle coste Italiane e sottoposti ad osservazione sanitaria dai Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (Usmaf) e dai Servizi per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (Sasn) del ministero della Salute. Al primo posto, tra le condizioni osservate all’arrivo “le parassitosi cutanee, quali scabbia e pediculosi, ...

Moda : Csc - 9 - 3 mld giro affari per l’uomo Nel 2017 (+3 - 4%) (3) : (AdnKronos) – Sempre restando in ambito Ue, la Spagna, dopo l’incremento double-digit (+15,4%) sperimentato nel 2016, cresce del +3,9%. Guardando ai primi 15 mercati di sbocco, i Paesi Bassi segnano, invece, un decremento pari al -1,4%, mentre pur su valori più modesti, crescono le vendite sia in Austria (+13,5%) sia in Belgio (+4,2%) e Grecia (+5,7%). Passando ora all’esame delle aree extra-Ue, si registra una crescita dei ...

Moda : Csc - 9 - 3 mld giro affari per l’uomo Nel 2017 (+3 - 4%) : Milano, 11 giu. (AdnKronos) – La Moda maschile italiana considerata nel suo complesso archivia l’anno 2017 in area positiva, facendo registrare una crescita del 3,4%. Il turnover settoriale sale, dunque, a 9,3 miliardi di euro. Le previsioni rilasciate in occasione della scorsa edizione di Pitti Uomo (gennaio 2018), quando si era stimata una dinamica pari al +2,1%, risultano, quindi, ampiamente superate, grazie ad un contesto che si ...

Moda : Csc - 9 - 3 mld giro affari per l’uomo Nel 2017 (+3 - 4%) (2) : (AdnKronos) – Nel corso del 2017 il valore della produzione, dopo la decelerazione del 2016, segna una variazione positiva pari al +1,7%. Con riferimento all’interscambio con l’estero, l’export mantiene il suo ruolo fondamentale a supporto della crescita della Moda maschile italiana. Le esportazioni di settore, grazie ad una crescita del +5,2%, si portano a 6,1 miliardi di euro (+303 milioni in un anno); in tal modo, ...

Maria De Filippi d'oro - i guadagni milionari della sua società Fascino : quanto ha incassato Nel 2017 : FUNWEEK.IT - È tempo di soddisfazioni per Maria De Filippi che porta a casa un bel gruzzoletto con la Fascino, la società di produzione che gestisce al 50% con Mediaset. Conti alla...

Trapianti : in Lombardia 844 interventi Nel 2017 - record in Italia : “Nel 2017 sono stati eseguiti in Italia 3.921 Trapianti di organi, di cui 844 in Lombardia, il numero maggiore in assoluto. Nel confronto sul numero di Trapianti per milione di abitanti, la nostra è tra le regioni più attive”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nel corso del convegno ‘Curare l’organo isolato prima del trapianto: progetti innovativi nella perfusione ossigenata ...

Maria De Filippi - i guadagni milionari della Fascino : Nel 2017 dividendo di due milioni : Tempo di soddisfazioni per Maria De Filippi e la Fascino, la società di produzione che gestisce al 50% con Mediaset. Conti alla mano, la moglie di Maurizio Costanzo si conferma la regina Mida della ...