“Nei guai fino al collo!” Gf | momento difficile per il Ken umano È successo tutto mente

(Di martedì 12 giugno 2018) Per 40 giorni è stato sotto i riflettori nella casa più spiata d’Italia. Per molti è stato anche il vincitore morale della trasmissione. Parliamo di Angelo Sanzio, meglio conosciuto come il Kanitaliano vittima di una brutta disavventura. A raccontarla è lui stesso nel corso di una lunga intervista. Angelo, che sta tornando lentaalla normalità nella sua Civitavecchia, ha visto il suo conto corrente svuotato. Prelievi continui, giornalieri, peril periodo in cui il ragazzo era chiuso nella casa di Cinecittà: 1400 euro totali.La ricostruzione dell’accaduto l’ha fatta con la stazione dei carabinieri dell’Appia-Caffarella. Aldell’entrata negli studi blindati Angelo ha dovuto lasciare tutti gli effetti personali alla produzione Endemol Italia: telefonino, documenti, portafogli, denaro e il bancomat. Ed è proprio con il bancomat che il suo ...