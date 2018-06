NBA – Kobe Bryant risponde per le rime ai tifosi dei Cavaliers | “io senza anelli al posto

sportfair

: RT @NbaReligion: Le parole del Mamba ?? sul Re ?? #NBA - simonecrovo : RT @NbaReligion: Le parole del Mamba ?? sul Re ?? #NBA - NbaReligion : Le parole del Mamba ?? sul Re ?? #NBA - mariot_22 : Kobe: “Al posto di LeBron avrei zero anelli? Ho affrontato superteam anche io..” -

(Di martedì 12 giugno 2018)se avesse giocato negli Heat e nei Cavs aldi LeBron James? Il Black Mambaper leaidei Cavssi é sempre dimostrato molto sincero e pungente nel parlare dei Cleveland, particolarmente nei Playoff, nei quali ha smontato ogni possibile ‘giustificazione’ al netto ko nelle Finals. Inevitabili le antipatie deidei Cavs che hanno attaccato l’ex cestista dei Lakers asserendo che seavesse giocato negli Heat e nei Cavs, come LeBron, ad oggi avrebbe zero. Via Twitter é arrivata la piccata risposta di: “con i Lakers abbiamo dovuto affrontare gli Spurs OGNI postseason, molto bene.dimenticare il primo superteam a Boston, ma hey, cosa ne so io”. L'articolo NBA –per leaidei: “ioaldi ...