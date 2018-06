NBA Draft 2018 | alla scoperta di Deandre Ayton | futura prima scelta dei Phoenix Suns?

Draft NBA – DeAndre Ayron non ha dubbi : i Suns mi sceglieranno alla 1. Non farò altri workout” : DeAndre Ayton ha svelato di non avere in programma altri workout: il giovane rookie é sicuro di essere la prima scelta sei Suns Nella giornata di mercoledì, DeAndre Ayton, uno dei migliori prospetti del prossimo Draft ha iniziato il suo primo workout cob una franchigia NBA, i Phoenix Suns. Il suo primo ed ultimo workout. Infatti Ayton ha fatto sapere di non avere in programma altri allenamenti con altre franchigie essendo sicurissimo di essere ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard a colloquio con Popovich nei prossimi giorni : il futuro verrà deciso prima del Draft : Kawhi Leonard parlerà del suo futuro ai San Antonio Spurs nei prossimi giorni: prima del Draft previsto un colloquio con Gregg Popovich Dopo averlo visto ai box per quasi tutta la passata regular season e la prima e unica serie dei Playoff, i tifosi dei San Antonio Spurs si sono abituati all’idea di non vedere il numero 2 nero-argento in campo, con la speranza che nella prossima stagione potesse rientrare a pieno ritmo. Ma siamo sicuri che Kawhi ...

Draft NBA – Pazza idea Celtics : ecco il piano per arrivare a Mo Bamba : I Boston Celtics pronti ad arrivare a Mo Bamba: ecco il piano studiato da Danny Ainge per ottenere la scelta necessaria al prossimo Draft NBA Nonostante le assenze di Kyrie Irving e Gordon Hayward, i Boston Celtics hanno raggiunto le Finali di Conference, venendo eliminati solo da LeBron James. La franchigia dei Celtics ha valorizzato giocatori come Terry Rozier, diventati adesso degli asset importanti. E quando c’è di mezzo Danny Ainge, il ...

NBA – LiAngelo Ball sempre più vicino ai Lakers : fissato un allenamento pre-Draft : LiAngelo Ball, fratello di Lonzo Ball, effettuerà un allenamento pre-Draft con i Lakers: il secondogenito di LaVar sempre più vicino ai losangelini Dopo una stagione passata in Lituania con la maglia del Vytautas Prienu con la quale ha mantenuto 12.6 punti di media a partita, LiAngelo Ball si è reso eleggibile per il prossimo Draft NBA. L’obiettivo del ragazzo, così come quello del padre LaVar Ball, è quello di essere scelto dai Los Angeles ...

Draft NBA – Strategia o verità? Kings e Hawks snobbano Doncic : ecco il clamoroso motivo : I Sacramento Kings e gli Atlanta Hawks sarebbero pronti a snobbare Doncic se non fosse scelto alla n°1: le due franchigie preferirebbero un lungo più atletico Ha già vinto due campionati ed un’Eurolega con il Real Madrid, a 19 anni è diventato il più giovane a vincere il premio MVP delle Final Four della stagione regolare e fa incetta di consensi: Luka Doncic è considerato la possibile prima scelta del prossimo Draft. La franchigia in possesso ...

Draft NBA – Trae Young senza freni : “voglio essere il migliore della lega! Io come Curry? Mi dispiace ma…” : Trae Young ha alzato la voce, esaltando le sue qualità prima del prossimo Draft NBA: il giovane prospetto di Oklahoma ha poi commentato il paragone con Curry Passano i giorni e al prossimo Draft NBA manca sempre di meno. Non è raro dunque vedere uno dei giovani prospetti del prossimo Draft alzare la voce ed esaltare le proprie doti tecniche. L’ultimo in ordine di tempo è stato Trae Young che, senza girarci in torno, si è definito il ...

NBA Draft – Michael Porter JR. fa la voce grossa : “dimostrerò di essere il miglior giocatore selezionabile” : Michael Porter JR fa la voce grossa in vista del prossimo Draft NBA, ‘autoeleggendosi’ come il miglior prospetto del Draft 2018 Mentre le franchigie NBA si interrogano su chi possano essere le loro scelte al Draft, Michael Porter JR. decide di alzare la voce. Il giovane prospetto dell’Università del Missouri veniva dato fino a qualche mese fa come uno tra le prime scelte per il prossimo Draft, ma dopo una lesione lombare le sue quotazioni sono ...

Draft NBA - Luka Doncic spaventa tutti : 'Futuro in NBA? Non ho ancora deciso' : Anche senza considerare l'aspetto motivazionale della vicenda " ovverosia la voglia del giovane di misurarsi con il livello cestistico più alto del mondo ", diventa difficile pensare che Doncic ...

Draft NBA – Doncic sciocca i Phoenix Suns : “potrei restare in Eurolega - deciderò quando…” : Luka Doncic ha spiazzato tutto il mondo NBA spiegando di non essere sicuro di sbarcare negli USA a fine stagione, nonostante si sia reso eleggibile per il prossimo Draft Una notizia sconvolgente fa cadere le certezze dei tifosi dei Phoenix Suns: Luka Doncic ha spiegato di non essere sicuro di sbarcare in NBA. Dopo aver ottenuto la prima scelta al prossimo Draft NBA, la franchigia dell’Arizona, come confermato da diversi apprezzamenti del ...

Draft NBA – I Suns puntano Doncic - Kokoskov non ha dubbi : “è un prodigio - sa fare la cosa più difficile del gioco” : I Phoenix Suns puntano seriamente su Luka Doncic per il prossimo Draft NBA: coach Kokoskov ha esaltato il talento del giovane sloveno I Phoenix Suns hanno ottenuto, come da previsione, la prima scelta per il prossimo Draft NBA. La franchigia dell’Arizona dovrà dunque scegliere fra i due prospetti che vengono indicati maggiormente come selezionabili con la pick numero 1: DeAndre Ayton e Luka Doncic. Nonosante il primo abbia giocato a Tucson e sia ...

NBA : Phoenix sceglierà per prima al Draft 2018 - con il dilemma Ayton-Doncic : un giorno storico per la nostra franchigia", commenta a caldo il GM dei Phoenix Suns Ryan McDonough, dopo che la squadra dell'Arizona ha visto confermato il suo 25% di opportunità di finire davanti a ...

NBA Draft Lottery 2018 – Ai Suns la prima scelta - Kings in paradiso : delusione Cleveland Cavaliers : I Phoenix Suns sorteggiati come prima squadra dalla Draft Lottery 2018 tenutasi ieri notte: i Kings chiameranno come secondi, solo ottavi i Cleveland Cavaliers Ieri notte a Chicago la Lottery ha dato il suo verdetto. Il prossimo 21 giugno, al Barclays Center di New York, i Phoenix Suns potranno scegliere per primi al prossimo Draft. Phoenix aveva il 25% di possibilità di ottenere la prima scelta, le più alte, dovute al peggior record NBA ...