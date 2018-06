NBA – Chi ha bisogno di LeBron James? Dan Gilbert convinto | i Cavs potranno vincere anche

NBA – Ettore Messina tra i favoriti per la panchina dei Toronto Raptors : è lotta a due con Nurse : Dopo aver allontanato coach Casey, i Toronto Raptors hanno pronte due opzioni per la panchina: Ettore Messina e Nick Nurse Dopo lo ‘sweep’, la sconfitta per 4-0 subita nelle semifinali della Eastern Conference, i Toronto Raptors hanno dato il benservito a coach Casey. Non è bastato l’aver chiuso in prima posizione la regular season, vista l’ennesima eliminazione cocente arrivata per mano del solito LeBron James. I candidati per ricoprire il ...

Mercato NBA - Popovich all’assalto : chiesto un incontro a LeBron James per creare un nuovo “super team” : LeBron James si appresta a vivere un’estate da free agent di lusso, con diverse franchigie pronte a sottoporgli un’offerta da urlo per convincerlo a firmare-- I playoff NBA sono terminati solo da poche ore, ma il basket americano non va in vacanza, anzi, tutt’altro. Adesso inizierà un’estate caldissima, ricca di colpi di scena che cambieranno la geografia dell’NBA in vista del prossimo anno. Ovviamente, il nome più chiacchierato nei prossimi ...

NBA - 'Edicola Finals' - Warriors campioni e la cultura di una franchigia vincente : Chi si ricorda di Nick U'Ren? I suoi 15 minuti di fama warholiani il giovane assistente allenatore di Steve Kerr li ha avuti tra gara-3 e gara-4 delle finali NBA 2015. Si vuole sia stata sua l'idea ...

NBA : Durant inchioda ancora i Cavs - Warriors 3-0 e vicini al titolo : Getty Images La penultima di James a Cleveland? LeBron ha giocato la solita partita a 360 gradi, ha chiuso con la decima tripla doppia in una partita di finale quando il resto del mondo ne ha solo ...

NBA - un nome nuovo per la panchina dei Toronto Raptors : Sarunas Jasikevicius : Con la panchina dei Detroit Pistons ridotta solamente a tre nomi , solamente una corsa all'altro posto di capo-allenatore disponibile in NBA rimane apertissima. E per il posto di lavoro ai Toronto ...

Finals NBA – LeBron e Curry di comune accordo : “Trump non ci rappresenta - chiunque vinca non andrà alla Casa Bianca” : Di comune accordo, LeBron James e Steph Curry hanno deciso di non prendere parte alla classica visita alla Casa Bianca in qualità di futuri Campioni NBA Ancora una volta, il mondo dello sport americano si trova alle prese con un durissimo faccia a faccia con il presidente Trump. Questa volta la protesta arriva dagli Eagles, Campioni NFL in carica, che hanno deciso di disertare la visita di rito alla Casa Bianca, costringendo Trump a cancellare ...

NBA Finals - LeBron James : “Chi vince non andrà alla Casa Bianca da Trump” : Il “gran rifiuto” si ripete ancora una volta. Come già avvenuto nel 2017, anche quest’anno la squadra che vincerà il titolo Nba non andrà alla Casa Bianca per la consueta cerimonia organizzata dal presidente degli Stati Uniti. Lo ha annunciato LeBron James – leader indiscusso dentro e fuori dal campo – in sintonia con l’avversario Steph Curry dei Golden St. Warriors. “Comunque finiscano queste Finals, la ...

NBA – Il solito Kobe Bryant : “chi mi può battere uno vs uno? Nessuno! Anzi forse uno c’è stato…” : Kobe Bryant insuperabile nell’uno contro uno? Il Black Mamba non ha dubbi, un solo giocatore nella storia lo avrebbe potuto battere Si é ritirato ormai da tempo ma Kobe Bryant resta sempre indelebile nella memoria dei fan NBA. Del numero 24 dei Lakers si ricordano le sue straordinarie doti, la ‘Mamba Mentality’ e… il suo ego. Come confermato ai media ancora oggi, Kobe crede si essere insuperabile nell’1vs1. A dirla ...

NBA : Detroit - corsa a 3 per la panchina dei Pistons; nuovi assistenti per Suns e 76ers : Altra novità nel mondo degli assistenti è quella del ritorno di Monty Williams in panchina, lontano dai parquet NBA per due anni dopo aver ricoperto il ruolo di vice presidente e dirigente per i San ...

NBA Finals - la rabbia di LeBron James in panchina dopo l'errore di J.R. Smith in gara-1 : Le immagini dell'ultimo possesso di gara-1 le abbiamo viste , e giudicate, tutti: J.R. Smith che cattura il rimbalzo d'attacco, regala ai Cavaliers un extra-possesso fondamentale e al posto di puntare ...