Nave Aquarius andrà a Valencia su navi italiane Macron | Italia cinica

Aquarius - Rossana Casale contro Salvini : «Mettete i suoi figli sulla Nave» : Tra i detrattori del neo Ministro dell'Interno anche Rossana Casale, che ha sferrato un ferocissimo attacco nei confronti del leader del Carroccio e della sua politica sfrontata. Sui social la ...

Il ministero : “Nave Aquarius a Valencia in 4 giorni - trasferimento in massima sicurezza” : La nave Aquarius, insieme a una della Marina militare e a una della guardia costiera, arriverà con oltre 600 migranti a Valencia in quattro giorni, secondo quanto comunicato dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. "Consentiremo il trasferimento delle tre unità verso le coste spagnole nelle condizioni di massima sicurezza possibile".Continua a leggere

Aquarius - arrivano i rifornimenti sulla Nave : i volontari servono il pranzo ai migranti : In attesa che i migranti salvati dalla nave di Sos Méditerranée, l’Aquarius, vengano trasferiti su altre imbarcazioni e portati, nel giro di qualche giorno, al porto di Valencia, sono arrivati i rifornimenti per le persone a bordo. Dopo che già ieri i soccorritori denunciavano il rischio che non avrebbero avuto cibo a sufficienza, oggi hanno distribuito il pranzo. I video sono stati postati su Twitter dai giornalisti Oscar Corral e Sara ...

L’«altra» Aquarius - una Nave Ong con 800 migranti a bordo : Passata una nave – l’Aquarius autorizzata da Madrid ad attraccare a Valencia – ne arriva un’altra. Con l’inizio dell’estate si ispessisce il nodo del flusso migranti via mare: nel giugno dello scorso anno l’allora ministro degli Interni, Marco Minniti, minacciò di chiudere i porti italiani sovraccaricati da un’emergenza di 12mila sbarchi in pochi giorni. Ora è l’attuale titolare del Viminale, ...

La Spagna accoglie l'Aquarius - la Nave verso Valencia : Ore 18 - Altri profughi sono in arrivo L'annuncio che arriva dalla Moncloa fa il giro del mondo. Per l'Osservatore Romano 'è una svolta positiva'. Per il commissario Ue Avramopoulos 'la vera ...

La Nave Aquarius attraccherà nel porto di Valencia. Salvini soddisfatto : Il braccio di ferro tra Malta ed Italia che ha avuto per oggetto lo sbarco dei 629 migranti dalla nave Aquarius si è concluso con l'autorizzazione ricevuta dalla ONG all'atracco al porto di una terza ...

La Spagna accoglie l’Aquarius - la Nave verso Valencia : No all’attracco in Italia anche per altre 2 imbarcazioni di volontari. Solo i 910 profughi salvati dalla Guardia costiera arrivano a Catania

Aquarius - Toninelli : “Domani un caso analogo alla Nave di Sos Méditerranée? Ci comporteremo allo stesso modo” : “La Spagna ha dato disponibilità ad accogliere la nave Aquarius, noi attraverso una nave della Marina militare e una della Guardia costiera l’accompagneremo in pochissimo tempo, credo nei prossimi giorni”. Così il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, al termine della riunione a Palazzo Chigi, con i vicepremier Di Maio e Salvini e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Toninelli ha poi aggiunto: “Non ...

Valencia : accoglieremo la Nave AquariusConte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno twitta: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".

"Con la Nave Aquarius ci siamo comportati bene - da oggi l'Italia non è più sola" : L’Italia per anni ha subito l’isolamento nella gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo, ma la vicenda Aquarius ha dimostrato che questo isolamento si è interrotto. Il comandante Gregorio De Falco, napoletano, 53 anni, oggi parlamentare del Movimento 5 stelle eletto in Toscana, ad Agi ha commentato la svolta nella crisi della nave carica di migranti a largo delle coste maltesi. Sbarcherà in Spagna, su indicazione ...

Nave Aquarius : folle arrivare a Valencia : 00.17 L'Aquarius non vuole dirigersi verso la Spagna. E' quanto riferisce Annelise Borges, corrispondente di Euronews, che si trova a bordo della Nave sulla quale viaggiano 629 migranti. Il tragitto, afferma chi guida la Nave secondo Borges, "non è sicuro né per l'equipaggio né per le persone soccorse. Si tratterebbe - dice Borges- di un viaggio di 3/5 giorni e il meteo è in peggioramento: un rischio per tutti. Sono previste nei prossimi ...

Migranti - la Spagna accoglierà la Aquarius. Tweet dalla Nave : “Il tempo peggiora - non ce la facciamo” : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che la Spagna permetterà alla nave Aquarius con oltre 600 Migranti a bordo di attraccare a Valencia. La nave è a 35 miglia a sud del’Italia, 27 a nord di Malta, con l’equipaggio di Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere, e i 629 Migranti recuperati sabato nel Mediterraneo centrale: ora h...

Aquarius - il governo : “Li accompagneremo a Valencia”. Dalla Nave : “Rotta Spagna idea folle” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a margine del vertice di governo a Palazzo Chigi, spiega che la Marina militare e la guardia costiera accompagneranno la nave Aquarius a Valencia in pochissimi giorni. Ma Dalla nave l'idea di arrivare fino in Spagna viene considerata "folle" e rischiosa per equipaggio e migranti a bordo.Continua a leggere