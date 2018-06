Naufragio al largo della Libia | 12 morti

Migranti - Naufragio a largo della Libia. L’Ong Sea-Watch : “Recuperati 12 cadaveri” : L'Ong Sea-Watch avvisa di essere stata chiamata per prestare assistenza al largo della Libia a causa di un naufragio : sono state messe in salvo 41 persone, ma sono stati recuperati anche 12 cadaveri. A dare l'allarme una nave della Marina statunitense che ha chiesto assistenza all'Ong per poter soccorrere i Migranti .Continua a leggere

Strage di migranti al largo della Tunisia : almeno 35 morti in un Naufragio : Sono almeno 35 le persone morte nella notte nel naufragio di un barcone al largo delle coste tunisine. A bordo dell'imbarcazione ci sarebbero state circa 180 persone, altre 67 sono state portate in salvo. Le operazioni, riportano le autorità, continuano senza sosta.

