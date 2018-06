Nasce un polo tecnologico della nautica | quartier generale tra Olbia e La Maddalena

Varese - Nasce la Casa del Popolo - luogo di partecipazione e impegno : Raccogliendo l'eredità della tradizione delle Case del Popolo che hanno animato la vita politica e culturale in Europa e Italia lo scorso secolo, si organizzeranno cene sociali, rassegne ...

Forte di Bard - come riNasce il vecchio borgo : da fortezza militare a polo culturale innovativo : Il Forte di Bard ad Aosta è diventato uno dei poli culturali più importanti e innovativi del nostro Paese. Dall'assedio di Napoleone nel XIX secolo alle 300mila presenze turistiche del 2016, come rinasce l'antico borgo medievale divenuto Fortezza con i Savoia.Continua a leggere

Civitavecchia Il Movimento per la Vita ha presentato il libro : 'Quel popolo che aspetta di Nascere' : La scienza, la ragione ed il senso comune hanno una sola risposta, che solo l'ideologia può negare ; persino Tertulliano, scrittore romano del II secolo dopo Cristo, affermava: «E' un omicidio ...

Fibra ottica - Nasce il polo delle mini-telco : Irideos sfida i big : Fibra ottica (Pixabay) La prima mossa per creare una nuova società della Fibra ottica per le imprese scatta la scorsa estate. In due mesi F2i, acronimo per Fondi italiani per le infrastrutture, e il fondo europeo Marguerite mettono sul piatto oltre cento milioni di euro per acquistare due aziende locali di telecomunicazione, la veronese Infracom e la trentina Mc-Link, che porta con sé Big tlc, operatore di Bergamo. In successione nell’orbita del ...

Lega-M5s - Nasce un altro governo non eletto dal popolo. E per i grillini sarà un funerale : Ci siamo. Salvo imprevisti dell’ultimo momento sta per nascere il governo di destra con l’appoggio del Partito di Di Maio. E per dirla come i loro leader sarà un governo “non eletto dal popolo”. E sì, potrebbe essere indicato come premier un soggetto che gli elettori non hanno votato. Questo il ragionamento sempre sostenuto dai grandi costituzionalisti Di Maio e Salvini. Ed è bellissimo rileggere le loro precedenti dichiarazioni [qui e qui]. Ma ...

Jesi : Nasce IME - il nuovo polo enogastronomico marchigiano : Abbiamo quindi scelto di creare una forte aggregazione composta dal 95 % del mondo consortile che produce carne, formaggio, olive, tartufo, pasta e tanti altri prodotti. Abbiamo infine raggiunti l'...

Nasce "Il popolo di Max" per il monzese reso disabile da un pugno : raccolta fondi a teatro : Nasce l'associazione "Il popolo di M@x" e organizza una nuova iniziativa per aiutare Massimo Del Plato, il monzese in gravi condizioni per il pugno dopo il concerto di Manu Chao. Il 12 maggio tutti al ...

Nasce il terzo polo logistico delle industrie farmaceutiche : Frutto di un accordo tra la Regione Toscana e 4 aziende del settore la nuova piattaforma consentirà risparmi per 60 milioni