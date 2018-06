Napoli | dall' attacco alla porta | si punta a chiudere per Leno

Napoli - fumogeni per ricordare il ragazzo precipitato dall'obelisco : l'ira dei comitati : Due anni fa moriva, dopo essersi arrampicato sull'obelisco secentesco di piazza San Domenico Maggiore a Napoli Emmanuele Pirozzi, studente 23enne. Il volo e l'impatto al suolo furono fatali. Per ...

Napoli - Giuseppe non ce l'ha fatta : morto dopo tre settimane dallo schianto in auto : dopo giorni di agonia, non ce l'ha fatta a sopravvivere. E' morto all'ospedale Cardarelli di Napoli Giuseppe Amato, dove era ricoverato da alcune settimane, in seguito al tragico incidente avvenuto ...

Napoli ricorda Troisi a 40 anni dalla nascita de "La smorfia" : Napoli ricorda Troisi a 40 anni dalla nascita de "La smorfia" L'appuntamento con "Revuoto 2018" è per il 22, 23 e 24 giugno in piazza del Plebiscito. Saranno proiettati per la prima volta anche filmati inediti dell'attore messi a disposizione dalla famiglia Parole chiave: ...

Napoli - Ancelotti ha fretta di iniziare : “conosco bene l’atmosfera - voglio ripartire dalle cose positive mostrate negli ultimi due anni” : Carlo Ancelotti ha parlato della nuova avventura sulla panchina del Napoli, sottolineando di non vedere l’ora di iniziare il proprio lavoro “Mi aspetto di fare del mio meglio come sempre. Conosco molto bene l’atmosfera e gli appassionati tifosi del Napoli perché ero un avversario quando Maradona giocava a Napoli. E’ una squadra che ha fatto davvero bene negli ultimi due anni e voglio ripartire da lì“. Lo ha detto il ...

UFO - dalle prime segnalazioni degli anni ’50 ad oggi - un convegno sul tema a Napoli : Sabato 30 giugno 2018, presso la sala multimediale della “Casa dell’Umana Accoglienza” (Via Angelo Sammarco 23, 80011 Acerra-Na-), con inizio alle ore 16:00 fino alle ore 20:00 circa, si terrà una conferenza sul tema, oggi sempre più dibattuto e di attualità specie dopo le recenti dichiarazioni e rilascio di documenti da parte del Pentagono U.S.A. del dicembre u.s., degli “Oggetti Volanti Non Identificati” o U.F.O. dal titolo: UFO: ...

Pasticcio sediolini - il Napoli sfrattato dallo stadio San Paolo : 'Andiamo a Palermo' : ...Paolo - dopo il concertone dedicato alla memoria di Pino Daniele - necessita di cure e la Ssc Napoli di questo se ne duole pur riconoscendo che 'l'evento ha contribuito a far vedere Napoli nel mondo ...

Napoli - c'è l'offerta dalla Cina per Hamsik : Al club andrebbero 30 milioni mentre al giocatore un ingaggio da 35: l'addio del capitano torna a essere un'ipotesi concreta

Napoli - scippatore in trappola : incastrato dalle telecamere : Lo scorso 30 maggio, Antonio Bisaccia, 20enne napoletano, è stato sottoposto a fermo di polizia dai falchi della Squadra Mobile partenopea poiché gravemente indiziato di rapina aggravata, in concorso ...

Napoli choc : litiga con i genitori - scappa di casa dalla finestra e precipita : È precipitata dalla finestra ed è caduta al suolo, dal primo piano di una palazzina in via parroco Simeoli, a Pianura. Una 19enne napoletana, è stata soccorsa dal 118 e...

Napoli - tenta di rubare l'incasso del negozio : 18enne incastrato dalle telecamere : A sventare l'ennesimo furto nella notte in un negozio a Napoli questa volta è stato lo stesso proprietario grazie all'app installata sul suo cellulare per controllare le telecamere installate nell'...

Napoli - incontro con Torreira : si cerca accordo diverso dalla clausola - la Sampdoria “ascolta” : Lucas Torreira potrebbe essere il sostituto di Jorginho al Napoli dato che l’italiano sembra in procinto di firmare con il Manchester City Il Napoli si è gettato a capofitto su Lucas Torreira dopo aver quasi concluso la cessione di Jorginho al Manchester City. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, sarebbe in corso in queste ore un incontro tra i vertici della Sampdoria e quelli partenopei, per definire il passaggio di Torreira al ...

Napoli - Insigne : 'Ancelotti mi ha chiamato. Spiazzato dall'addio di Sarri' : Mi ha detto di stare tranquillo perché possiamo fare grandi cose insieme", le parole rilasciate dal calciatore del Napoli nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport. L'inizio dell'era ...