ilfattoquotidiano

: Napoli, algerino potresta contro auto che non si ferma sulle strisce pedonali: accoltellato da tre giovani - fattoquotidiano : Napoli, algerino potresta contro auto che non si ferma sulle strisce pedonali: accoltellato da tre giovani - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Napoli, algerino potresta contro auto che non si ferma sulle strisce pedonali: accoltellato da tre giovani https://t.c… - TutteLeNotizie : Napoli, algerino potresta contro auto che non si ferma sulle strisce pedonali: accoltellato… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Stava attraversandoma un’non si erata. Lui si è lamentato, e i tre giovani a bordo sono scesi dalla vettura per accoltellarlo. È successo ala sera di lunedì 11 giugno intorno alle ore 23. Un cittadinodi 53 anni è stato colpito più volte con una lama all’addome da tre ragazzi, tra i quali anche un 17enne. Sono stati i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania a notare l’che invocava aiuto mentre transitavano in via Galileo Ferraris, angolo Corso Lucci. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia, poco prima c’era stata una lite tra il 53enne, che aveva protestato per il ritardato arresto dell’vettura in prossimità delle. Il conducente del veicolo, Bruno Emanuele Borrelli, in segno di minaccia e per rispondere alle proteste del pedone aveva fatto stridere i pneumatici ...