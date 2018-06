Napoli | 28enne di Scampia ucciso all’alba dopo una lite in discoteca

Napoli - AGGUATO A COROGLIO DOPO LITE IN DISCOTECA/ Ultime notizie video : 28enne ha provato a scappare : NAPOLI, AGGUATO all'alba: 28enne ucciso in auto a COROGLIO a colpi di pistola. Il giovane, di Scampia, era già noto a forze dell'ordine. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 20:31:00 GMT)

Napoli, 28enne di Scampia ucciso in un agguato all'alba: freddato in auto L'uomo stava rincasando dopo una serata passata della zona di Coroglio, tra Bagnoli e Posillipo, quando è stato affiancato dai killer

Napoli - 28enne ucciso in un agguato : 10.06 agguato a Napoli intorno alle 5 di stamane. In Via Discesa Coroglio,un 28enne già noto alle forze dell'ordine e residente nel quartiere di Scampia, è stato raggiunto, mentre era in auto, da colpi d'arma da fuoco. E' deceduto pochi istanti dopo. Indagano i Carabinieri della compagnia di Bagnoli.

Napoli - 28enne di Scampia ammazzato in auto a Coroglio : All'alba, alla discesa Coroglio, un 28enne di Scampia già noto alle forze dell'ordine è stato raggiunto, mentre era in auto, da colpi d'arma fuoo. È deceduto pochi istanti dopo. Indagini affidate alla ...

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato oggi nel Parco Verde di Caivano (Napoli) con l'accusa di aver violentato la nipote minorenne.Secondo la ricostruzione degli inquirenti della procura della Repubblica di Napoli Nord, che hanno condotto le indagini e chiesto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita stamattina, la ragazzina, che oggi ha 15 anni, sarebbe stata abusata dalla zio fino a marzo dell'anno scorso.

