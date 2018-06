huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Najla, la ragazza che corre per la libertà - luca_rossato : RT @HuffPostItalia: Najla, la ragazza che corre per la libertà - LondonB49332326 : RT @HuffPostItalia: Najla, la ragazza che corre per la libertà - HuffPostItalia : Najla, la ragazza che corre per la libertà -

(Di martedì 12 giugno 2018) "Gli ostacoli non si saltano, ma si affrontano e si superano", parola di Aldo Maggi, istruttore di atletica e direttore sportivo della Bracco Atletica di Milano, società per la quale gareggia la 23enneAqdeir, promessa italiana "con riserva" dei 3.000 siepi. La riserva è data dal fatto che lanon è ancora cittadina italiana, ma si trova nella poco comoda posizione di rifugiato politico.Una situazione foriera di ulteriori inconvenienti. L'ultima delusione a fine maggio: il governo britannico le ha negato il visto d'ingresso nel Regno Unito per disputare la Coppa Europa di club a Birmingham. Motivo: il suo passaporto libico lasciava presagire che il suo vero obiettivo non fosse quello di gareggiare, ma di rimanere irregolarmente nel territorio di Sua Maestà.Anon è rimasto che uno sfogo su Instagram: "Ho sempre pensato che lo sport ...