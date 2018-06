Muore mentre fa il bagno a Rimini | inutili i soccorsi

Turista romano Muore mentre fa il bagno in Sardegna : Un Turista romano è morto mentre faceva il bagno in Sardegna. E' successo oggi pomeriggio sulla spiaggia La Caletta di Portoscuso, nel Sulcis: un 41enne di Roma è morto in acqua. Al momento non si sa ...

Cade dalla bici mentre passeggia - Muore un giovane di 24 anni : Non ce l'ha fatta Rocco Perrino , il giovane di 24 anni di Poggiomarino. E' deceduto questa mattina all'ospedale di Nocera Inferiore. Era stato ricoverato in rianimazione dopo il malore improvviso che ...

Viene colpito dalla mola a disco mentre ripara il soffitto : Muore dissanguato a 46 anni : Un uomo di 46 anni è morto dissanguato oggi dopo essere rimasto colpito alla gola da una mola a disco che stava usando per praticare un foro nel soffito di un'abitazione, a Zimelle , Verona, . La ...

Ha un attacco di asma mentre torna dal funerale della madre : Syria Muore a 11 anni : Tragedia a Londra: Syria Coutain-Harebin, di 11 anni, è morta dopo essere stata colta da un attacco di asma mentre tornava dal funerale della mamma Mary, deceduta imporvvisamente sei settimane prima. "Forse sua madre aveva bisogno della sua bambina, e la bimba aveva bisogno della mamma", ha commentato un amico di famiglia.Continua a leggere

Venezia - si schianta contro un van mentre torna a casa da lavoro : Matteo Muore a 22 anni : Matteo Montagner, cuoco di 22 anni di Musile, è morto dopo che la sua auto si è schiantata contro un furgone. Rimasto incastrato tra le lamiere della vettura, è deceduto quasi sul colpo. Ferito il guidatore del van, che è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere

Tragedia in vacanza : bresciano Muore mentre nuota al mare : Dramma sulla spiaggia di Rivazzurra di Rimini , nella mattinata di oggi, sabato 9 giugno: un turista bresciano ha perso la vita annegando in mare. La Tragedia si è consumata verso le 11.30, sulla ...

Morsa da una vipera mentre lavorava campagna : Muore dopo 15 giorni di agonia : Non ce l'ha fatta Lucania Antonia Lettieri, la 72enne di Rofrano che è stata Morsa da una vipera. La donna è morta dopo quindici giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca ...

“Ecco cosa è successo in quella sala operatoria”. Choc in ospedale italiano. Muore a 49 anni durante una delicata operazione - ma mentre aspetta la cremazione - la famiglia riceve una lettera anonima che spiega tutto : “Non ci possiamo credere” : Una morte che in un primo momento sembrava soltanto una terribile fatalità, poi una lettera anonima arrivata alla famiglia della vittima, su carta intestata dell’ospedale Brotzu e tutto si riapre. Ma partiamo con ordine, il protagonista di questa assurda vicenda è Davide Colizzi, 49 anni di Maracalagonis – in provincia di Cagliari – morto lo scorso 24 maggio a distanza di tre giorni da un intervento chirurgico alla valvola ...

Crolla a terra mentre fa jogging e Muore tra la gente sul lungomare : Si è accasciato all'improvviso mentre camminava sul lungomare Buglioni di Marina , Ancona, . Non c'è stato nulla da fare per Fabio Taccalite, storico panettiere di Agugliano morto ieri mattina. Il ...

