Municipio I | Al via i Centri estivi

Allarme in via Roma a Cuneo per un vecchio trolley lasciato nella zona del Municipio : Allarme bomba in via Roma a Cuneo. E' scattato oggi , lunedì 28 maggio, , intorno alle 13, nella zona tra il Municipio e i palazzi di fronte che ospitano famiglie e una filiale di Intesa San Paolo. ...

Cecera (PD) : “La viabilità nel XIV Municipio è al collasso” : “La viabilità nel XIV municipio è al collasso ma in consiglio municipale l’assessore grillino dice che sono al lavoro ma non sa quando termineranno i lavori”. Così commenta in una nota Alessio Cecera consigliere del PD del XIV municipio. “Via Damiano Chiesa è chiusa da diversi giorni. Di fronte all’ospedale Gemelli un cantiere crea disagi sulla Pineta Sacchetti. In via Monti di Primavalle un transennamento blocca ...

Municipio III : avviati lavori stradali in via Giovanni Conti : Roma: lavori svolti in più fasi per non creare troppi disagi a traffico Roma – Il Campidoglio ha annunciato l’avvio della manutenzione stradale di via Giovanni Conti, all’interno del III Municipio. Si tratta di una strada gravemente ammalorata per la quale è prevista la rimozione delle radici affioranti degli alberi. I lavori saranno eseguiti con il supporto di un agronomo e riguarderanno brevi tratti che saranno effettuati in ...

Raggi : buona notizia per Municipio III manutenzione via Giovanni Conti : Roma – A seguire le dichiarazioni di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Una bella notizia per chi abita e vive nel Municipio III. Sono iniziati i lavori di manutenzione di via Giovanni Conti. Strada frequentatissima vista anche la presenza del mercato di Val Melaina”. “Da anni si aspettava un intervento, viste le condizioni del manto stradale- si legge-. La manutenzione ora potrà iniziare grazie alla collaborazione tra gli ...

Ventimiglia - Defibrillatore in Municipio grazie ai Gettoni di presenza - l' iniziativa della consigliera Silvia Malivindi del M5s : Questo per me è l'unico scopo della politica e l'essenza della gestione della cosa pubblica. la foto del Defibrillatore è generica

Ama : Municipio VI - al via raccolta differenziata : Roma – Lorenzo Bagnacani, Presidente di Ama, ha rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare sull’avviso a regime del nuovo modello di raccolta differenziata nel Municipio VI. Una ‘rivoluzione’ che per alcuni cittadini inizierà già nei prossimi giorni. “Indicativamente a settembre-ottobre, comunque entro l’autunno sara’ completato tutto. Abbiamo suddiviso in zone l’intero Municipio. In ogni ...