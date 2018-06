MotoGp | Petrucci ha le idee chiare | “Ducati? Obiettivo raggiunto | ma con Dovizioso non

MotoGp - le rivelazioni di Petrucci : “vado in Ducati per restarci. Lorenzo? La Honda aveva chiamato anche me” : Danilo Petrucci ha raccontato alla Gazzetta dello Sport le sue sensazioni dopo l’ufficialità del trasferimento alla Ducati Giornata di annunci e ufficialità quella di ieri, Lorenzo alla Honda e Petrucci alla Ducati hanno acceso il mercato piloti, condito anche dal rinnovo di Syahrin con la Tech3. Ore frenetiche ma anche dolci per il pilota della Pramac, che realizza finalmente il sogno di una vita, inseguito e conquistato a colpi di podi e ...

MotoGp - UFFICIALE : Danilo Petrucci affiancherà Andrea Dovizioso in Ducati nel 2019. Sostituito Jorge Lorenzo : Dopo l’addio di Jorge Lorenzo, ufficialmente passato alla Honda, la Ducati ha comunicato la propria squadra UFFICIALE per il Mondiale MotoGP 2019. Ad affiancare Andrea Dovizioso, che da poco ha rinnovato il proprio contratto con la scuderia di Borgo Panigale, sarà Danilo Petrucci che arriverà dalla squadra satellite della Pramac con cui ha corso le ultime quattro stagioni. Si tratta di una meritata promozione per il 27enne che in diverse ...

MotoGp Ducati - Ciabatti : «la scelta sarà su Danilo Petrucci e Jack Miller» : TORINO - Nonostante la vittoria di Jorge Lorenzo al Mugello non è migliorato il rapporto ormai logoro e probabilmente mai idilliaco tra lo spagnolo e la Ducati. Ai microfoni di Radio 24 il direttore ...

MotoGp - Petrucci torna sul contatto con Marquez : “se lo avessi spinto fuori io - sarei stato penalizzato” : Danilo Petrucci ha parlato del contatto con Marquez avvenuto nelle fasi iniziali del Gp del Mugello, sottolineando come le cose sarebbero andate diversamente a parti invertite Danilo Petrucci non ci sta e, a distanza di quasi due giorni dal Gp del Mugello, torna a soffermarsi sul contatto avvenuto in avvio di gara con Marc Marquez. Una comportamento, quello dello spagnolo, che ha rovinato la gara del pilota della Pramac, costretto ad una ...

MotoGp – Le lacrime di Lorenzo e il contatto di Marquez a Petrucci - Domenicali ci va giù pesante : “Marc non deve permettersi…” : Claudio Domenicali non le manda a dire a Marc Marquez, l’a.d. Ducati senza peli sulla lingua! E sulla vittoria di Lorenzo al Mugello… Grande festa ieri in casa Ducati per la splendida doppietta del Mugello. Davanti al pubblico italiano, Jorge Lorenzo ha trovato la sua prima vittoria in sella alla Desmosedici Gp, dopo un lungo periodo di fatiche, richieste e sacrifici. Nonostante le delusioni e le tante chiacchiere riguardanti il suo ...

MotoGp – Petrucci non le manda a dire a Marquez : “mi ha buttato fuori pista” : Danilo Petrucci non le manda a dire a Marc Marquez per il contatto ad inizio gara oggi al Mugello: le sensazioni del ternano al termine del Gp d’Italia Jorge Lorenzo ha finalmente trovato la sua prima vittoria in Ducati e lo ha fatto nella casa del suo team, al Mugello. Davanti al pubblico italiano, il maiorchino si è preso una grande soddisfazione, dopo le tante critiche sulle sue difficoltà in sella alla Desmosedici Gp. Sul podio con lo ...

Griglia di partenza MotoGp / GP Italia 2018 : Rossi in pole - anche Iannone e Petrucci promossi! (Mugello) : Griglia di partenza MotoGp, GP Italia 2018 Mugello: la lotta per la pole position sul circuito Italiano con Marquez, Dovizioso, Valentino Rossi e le Ducati in primo piano(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 18:49:00 GMT)

MotoGp – Sfuma la prima fila per Petrucci al Mugello : “era possibile - ecco dove ho sbagliato” : Danilo Petrucci parla dopo le qualifiche del Mugello, il pilota italiano domani partirà dalla seconda fila sul circuito italiano Pelle d’oca per Valentino Rossi davanti al pubblico del Mugello. Il pilota della Yamaha si regala la 55esima pole position di carriera in top class. In occasione del Gp d’Italia il Dottore ‘la fa grossa’ e si piazza davanti a tutti sulla griglia di partenza del sesto appuntamento del ...