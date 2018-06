MotoGp | Pedrosa si gode la gara di casa | “il Gp di Barcellona è sempre speciale | mi

MotoGp - Pedrosa non si sbottona : “il mio futuro? Mi concentro sul presente per aprirmi nuove opportunità” : Dani Pedrosa non ha voluto svelare nulla circa il suo futuro, sottolineando di volersi concentrare solo sul prossimo Gp di Barcellona L’addio alla Honda a fine stagione è ufficiale, ma il futuro può attendere almeno un’altra gara. Dani Pedrosa vuole chiudere in bellezza con il team nel quale ha militato per tutta la sua carriera e, dopo il difficile weekend del Mugello, punta al Gran Premio della Catalogna per il riscatto. Il 32enne ...

MotoGp : ufficiale il divorzio tra la Honda e Daniel Pedrosa. Jorge Lorenzo tra i pretendenti : “Voglio ringraziare Hrc per tutti questi anni di grandi successi, sono cresciuto non solo come pilota ma anche come uomo insieme a loro. Conserverò sempre Hrc nei miei ricordi e nel mio cuore. Nella vita abbiamo tutti bisogno di nuove sfide e sento che è ora di cambiare. Grazie, Hrc“. E così come avevamo preannunciato qualche ora prima, è arrivata la conferma: Daniel Pedrosa e la Honda si separano. E’ stato lo stesso pilota ...

MotoGp - le parole di Pedrosa dopo l’ufficialità dell’addio alla Honda : “è il momento di cambiare” : Dani Pedrosa ha espresso le proprie sensazioni direttamente sul sito ufficiale della Honda, team che lascerà dopo diciotto anni Si chiude dopo diciotto anni l’avventura di Dani Pedrosa alla Honda, un periodo lunghissimo che comprende tutte e tre le classi del Motomondiale. Al termine di questa stagione, però, questo capitolo si chiuderà definitivamente per lo spagnolo, come da decisione presa di comune accordo con la Casa giapponese. Una ...

MotoGp - la Honda studia il Dream Team Lorenzo-Marquez! Ufficiale l'addio di Pedrosa : ... la seconda squadra Yamaha potrebbe diventare il Team di Aspar Martinez, oggi con Ducati, che però al momento vaga nell'incertezza a causa dei problemi giudiziari in Spagna dell'ex campione del mondo ...