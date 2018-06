MotoGp Honda | Marquez | «Spero di regalare ai tifosi una gara entusiasmante»

MotoGp – Jarvis e il passaggio di Lorenzo in Honda : “un posto in Yamaha? Non avremmo dovuto pensarci due volte” : Lin Jarvis e la decisione di Jorge Lorenzo di passare in Honda: le parole del team director Yamaha Jorge Lorenzo sarà un pilota della Honda dalla prossima stagione: il maiorchino ha deciso di dire addio alla Ducati dopo più di un anno complicato, fatto di alti e bassi, per diventare nuovo compagno di squadra di Marc Marquez. Sembra quindi svanire l’idea di un nuovo team satellite della Yamaha, pronto a dare un posto a Jorge Lorenzo. ...

MotoGp – Lorenzo sposa la Honda - Valentino Rossi sorpreso : “avversario difficile per tutti. Nella tana del lupo? Dico che…” : Valentino Rossi ha parlato del passaggio di Jorge Lorenzo alla Honda, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Il trasferimento di Jorge Lorenzo ha sorpreso un po’ tutti all’interno del paddock di MotoGp, compreso Valentino Rossi, che non si sarebbe aspettato questo matrimonio tra il maiorchino e la Casa giapponese. / AFP PHOTO / TIZIANA FABI Una notizia improvvisa su cui il pesarese ha voluto soffermarsi, esprimendo il ...

MotoGp : Lorenzo su Honda per scoprire la verità : Altro che storie, il vero Royal Weeding è stato celebrato al Mugello. Lorenzo che abbraccia la Honda è più sorprendente, inaspettato e forse anche insperato del matrimonio tra il Principe Harry e ...

MotoGp - le rivelazioni di Petrucci : “vado in Ducati per restarci. Lorenzo? La Honda aveva chiamato anche me” : Danilo Petrucci ha raccontato alla Gazzetta dello Sport le sue sensazioni dopo l’ufficialità del trasferimento alla Ducati Giornata di annunci e ufficialità quella di ieri, Lorenzo alla Honda e Petrucci alla Ducati hanno acceso il mercato piloti, condito anche dal rinnovo di Syahrin con la Tech3. Ore frenetiche ma anche dolci per il pilota della Pramac, che realizza finalmente il sogno di una vita, inseguito e conquistato a colpi di podi e ...

MotoGp 2018 - Lorenzo-Honda : i retroscena : Il pilota spagnolo è arrivato al Mugello con il contratto della Honda già firmato, per la precisione la trattativa è stata chiusa prima ancora di arrivare in Italia. Un'operazione molto rapida che è ...

MotoGp - è ufficiale : Petrucci alla Ducati e Lorenzo alla Honda : Tutta "made in Italy" la coppia di piloti della Ducati nel 2019. Dopo l'addio di Jorge Lorenzo, Ducati ha annunciato l'arrivo di Danilo Petrucci per la prossima stagione. "Posso solo...

MotoGp - quanti soldi guadagna Jorge Lorenzo con la Honda? Che riduzione di ingaggio! Marc Marquez il più ricco - poi Valentino Rossi : Jorge Lorenzo sarà in sella alla Honda nel corso del Mondiale MotoGP 2019. Il pilota spagnolo lascerà così la Ducati, con cui non è riuscito a trovare il feeling giusto nelle ultime due stagioni (la prima vittoria è arrivata soltanto domenica scorsa al Mugello), e si accaserà alla scuderia giapponese con cui cercherà di tornare a vincere un titolo iridato dopo i tre conquistati con la Yamaha. La missione sarà molto complicata per il maiorchino ...

MotoGp - ufficiale l'accordo tra Lorenzo e la Honda : MARQUEZ - Lorenzo E ancora: ' Dal 2019, Lorenzo diventerà compagno di squadra del quattro volte campione del mondo di MotoGp Marc Marquez: due grandi campioni con grande talento e grandi speranze che ...

MotoGp : Lorenzo ufficiale alla Honda. Farà coppia con Marquez - 'dream team' da 11 titoli iridati : 'Dal 2019 Lorenzo diventerà compagno di squadra del quattro volte campione del mondo MotoGp Marc Marquez: due grandi campioni con grande talento e grandi speranze che renderanno la squadra più forte ...

MotoGp - Lorenzo firma con la Honda : per due anni correrà insieme a Marquez : Nasce il Dream Team Honda: Jorge Lorenzo è ufficialmente il nuovo pilota della Hrc per la prossima stagione. La firma è stata annunciata questa mattina: il pilota spagnolo, tre volte campione del mondo con la Yamaha e fresco della prima vittoria in sella alla Ducati ottenuta al Mugello, si unirà al Team Repsol per i prossimi due anni. Sarà il compagno di squadra dell’iridato in carica e leader della classifica 2018: Marc Marquez. La Honda ...

MotoGp - Lorenzo firma con la Honda : correrà insieme a Marc Marquez : Nasce il Dream Team Honda: Jorge Lorenzo è ufficialmente il nuovo pilota della Hrc per la prossima stagione. La firma è stata annunciata questa mattina: il pilota spagnolo, tre volte campione del mondo con la Yamaha e fresco della prima vittoria in sella alla Ducati ottenuta al Mugello, si unirà al Team Repsol per i prossimi due anni. Sarà il compagno di squadra dell’iridato in carica e leader della classifica 2018: Marc Marquez. La Honda ...

MotoGp - Lorenzo è un nuovo pilota della Honda : adesso c’è anche l’ufficialità : Dopo le anticipazioni arrivate nella giornata di ieri, adesso c’è anche l’ufficialità: Jorge Lorenzo è un nuovo pilota della Honda, il maiorchino ha firmato un biennale Non ci sono più dubbi, Jorge Lorenzo è un nuovo pilota della Honda. Il maiorchino lascia la Ducati dopo due stagioni difficili, accasandosi al team giapponese, dove sarà compagno di Marc Marquez. Lo spagnolo ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla HRC ...

MotoGp - UFFICIALE : Jorge Lorenzo correrà con la Honda! Firmato l’accordo - Dream Team con Marquez. Ma l’ingaggio…. : Ora è davvero UFFICIALE. Jorge Lorenzo sarà un nuovo pilota Honda a partire dalla prossima stagione. Lo spagnolo proseguirà la propria carriera in MotoGP con la casa giapponese lasciando Ducati. La notizia era già circolata nella giornata di ieri, oggi è arrivata la conferma da parte della casa di Tokyo che nel frattempo ha anche cessato il proprio rapporto con Daniel Pedrosa. Il 31enne, dopo due anni tormentati in Ducati con la prima vittoria ...

MotoGp - Jorge Lorenzo e Marc Marquez compagni di squadra in Honda. Due galli nello stesso pollaio… : La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Jorge Lorenzo sarà il compagno di squadra di Marc Marquez nel team ufficiale della Honda per le prossime due stagioni. Risolto, dunque, il mistero attorno al futuro del pilota maiorchino. D’altronde era stato fin troppo chiaro dopo la vittoria di domenica, con quel “è troppo tardi” con cui Jorge aveva chiuso la porta a qualsiasi discussione circa la sua permanenza a Borgo ...