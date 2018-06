MotoGP a Montmeló | Marquez carico | In casa energie extra

MotoGP – Il circus si sposta al Montmelò : ORARI e DIRETTA TV del Gp di Barcellona - anche in chiaro : Il motomondiale di sposta dal Mugello a Barcellona, ecco come seguire il week-end del Montmelò in tv Archiviato il Gp del Mugello con la doppietta della Ducati, il motomondiale si sposta adesso in Spagna per vivere il Gp di Barcellona. Il circuito del Montmelò ospiterà il settimo appuntamento del calendario 2018, il secondo in terra spagnola dopo quello di Jerez. Sarà un week-end davvero particolare dopo tutti gli annunci di mercato susseguitisi ...

MotoGP – Lorenzo-Ducati - la rottura è imminente! Jorge smentisce Jarvis : “al Montmelò ne saprete di più” : Jorge Lorenzo smentisce le voci di un suo possibile ritiro al termine della stagione 2018 di MotoGp: il maiorchino sembra già sapere quale sarà il suo futuro, ma vuole aspettare ancora qualche settimana prima di svelarlo E’ già grande festa al Mugello! In attesa di vedere i campioni in pista per le prime prove del Gp d’Italia, i tifosi delle due ruote sono già in festa per quello che si prospetta un appassionante weekend di gara. ...

MotoGP – Test Montmelò - le sensazioni di Dovizioso : “andiamo a casa contenti e fiduciosi” : Andrea Dovizioso torna a casa fiducioso e soddisfatto dai Test di ieri al Montmelò: le sensazioni del ducatista I piloti della MotoGp sono tornati in pista ieri, dopo il Gp di Le Mans, per una giornata di Test sul circuito del Montmelò. Il più veloce è stato Maverick Vinales, seguito da Zarco e Lorenzo. Quinto tempo per Dovizioso, alle spalle di Crutchlow. Sereno e positivo il forlivese della Ducati, fresco di rinnovo e reduce dal secondo ...

MotoGP – Test Montmelò : due Yamaha in testa - Valentino Rossi e Marquez attardati : Maverick Vinales davanti a tutti nella giornata di Test al Montmelò: attardati Valentino Rossi e Marc Marquez Dopo la pioggia che ieri ha impedito alla maggior parte dei piloti della MotoGp di scendere in pista per i Test di Barcellona, oggi finalmente i campioni delle due ruote hanno potuto girare sul circuito del Montmelò per Testare il lavoro di riasfaltatura effettuato durante l’inverno. Il più veloce oggi è stato Maverick Vinales, col ...

MotoGP – Test Montmelò - pauroso incidente per Tito Rabat a Barcellona : moto in fiamme - pilota in ospedale [VIDEO] : Spaventosa caduta per Tito Rabat nei Test di motoGp al Montmelò: la moto dello spagnolo prende fuoco Terribile incidente per Tito Rabat oggi sul circuito del Montmelò. Il pilota team Ducati Reale Avintia è scivolato in curva andando a finire rovinosamente sulla ghiaia. La Desmosedici del pilota spagnolo ha preso letteralmente fuoco, ma Rabat, fortunatamente è rimasto lontano dalle fiamme, seppur dolorante. Il pilota del team Ducati Reale Avintia ...