MotoGP 2019 | Paolo Beltramo analizza le scelte dei team

MotoGP - la Suzuki completa la line-up per il 2019 : Joan Mir è ufficialmente il sostituto di Iannone : Dopo l’addio di Iannone, la Suzuki ha ufficializzato l’ingaggio per le prossime due stagioni di Joan Mir, impegnato quest’anno in Moto2 con la Kalex Finita l’era di Andrea Iannone, la Suzuki riparte da Joan Mir. E’ ufficiale l’accordo tra la Casa di Hamamatsu e il pilota spagnolo, impegnato quest’anno in Moto2 con la Kalex. Contratto di due anni per il rider di Palma di Maiorca, come riporta la nota ...

MotoGP - mercato. Pedrosa ad un bivio : Yamaha Satellite o tester KTM nel 2019 : Dani Pedrosa vaglia due possibilità concrete per "trovare nuovi stimoli" - come lui stesso ha dichiarato dopo l'uscita da casa Honda. La prima è continuare ad essere un pilota di MotoGP in un Team ...

MotoGP - Team Petronas-Angel Nieto - possibile accordo per il 2019? : L'archiviazione chiesta dal pubblico ministro del tribunale di Valencia per Aspar Martinez, ex pilota e proprietario del Team Angel Nieto, è una buona notizia per due motivi. Il primo, più personale, ...

MotoGP - Andrea Iannone lascia la Suzuki/ L'abruzzese verso l’Aprilia per il 2019? : Motogp, Andrea Iannone saluta la Suzuki. Arrivato il comunicato ufficiale dalla scuderia: chi affiancherà Rins nel 2019? Iannone verso l'aprilia?.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:14:00 GMT)

MotoGP - "nuova vita" per Andrea Iannone : in Aprilia dal 2019 : Un vero e proprio effetto domino. Il motomercato impazza, e dopo Lorenzo alla Honda e Petrucci alla Ducati, è ormai certo il cambio di scuderia anche per...

MotoGP - UFFICIALE : Danilo Petrucci affiancherà Andrea Dovizioso in Ducati nel 2019. Sostituito Jorge Lorenzo : Dopo l’addio di Jorge Lorenzo, ufficialmente passato alla Honda, la Ducati ha comunicato la propria squadra UFFICIALE per il Mondiale MotoGP 2019. Ad affiancare Andrea Dovizioso, che da poco ha rinnovato il proprio contratto con la scuderia di Borgo Panigale, sarà Danilo Petrucci che arriverà dalla squadra satellite della Pramac con cui ha corso le ultime quattro stagioni. Si tratta di una meritata promozione per il 27enne che in diverse ...

MotoGP : Jorge Lorenzo firma un contratto biennale con la Honda. Dal 2019 sarà compagno di squadra di Marc Marquez! : La suggestione è diventata realtà. Dopo l’addio confermato di Daniel Pedrosa, secondo quanto rivelato da Sky Sport, Jorge Lorenzo prenderà il posto di Dani sulla Honda e diventerà compagno di squadra del campione del mondo in carica di MotoGP Marc Marquez. Una sfida davvero impegnativa per Jorge che ha deciso di confrontarsi con Marc, “nel suo giardino“. Domenica, al termine del vittorioso GP d’Italia, il cinque volte ...

MotoGP - Romano Albesiano sull’arrivo di Andrea Iannone in Aprilia : “Sarebbe una cosa bellissima averlo nel 2019” : Non è stato certo un grande inizio di stagione quello dell’Aprilia nel Mondiale di MotoGP. Il risultato negativo dell’ultimo GP d’Italia e l’ultima posizione nella classifica costruttori non fanno sorridere il responsabile del progetto, nella classe regina, Romano Albesiano. “L’inizio di questo Mondiale è stato al di sotto delle aspettative. Abbiamo fatto alcuni errori, in particolare abbiamo avuto un problema ...

MotoGP : Daniel Pedrosa non correrà con la Honda nel 2019? Si pensa a Jorge Lorenzo : Anche i matrimoni più lunghi, prima o poi, sono destinati a finire. Sembrerebbe il caso di quello tra la Honda e il pilota spagnolo Daniel Pedrosa. Stando a quanto rivelato da motorsport.com, la casa nipponica avrebbe già comunicato al centauro iberico l’intenzione di non rinnovare il contratto per i risultati non soddisfacenti in pista. Una decisione clamorosa, pensando che il connubio tra Dani e la squadra giapponese va avanti da 12 ...

MotoGP - Dall’Igna saluta Lorenzo : “difficile trovare un accordo - è tempo di definire la squadra del 2019” : Gigi Dall’Igna è tornato a parlare del futuro di Jorge Lorenzo, sottolineando come sia alquanto complicato trovare un accordo con lui per il rinnovo Ieri le aperture circa una remota possibilità di convincere Lorenzo a rimanere in Ducati, oggi la chiusura a doppia mandata di Gigi Dall’Igna che spegne le residue speranze di vedere lo spagnolo ancora in rosso. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Intervenuto a Radio Sportiva, il General ...