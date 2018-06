Motocross – Talenti Azzurri FMI | Guadagnini si supera | nell’Europeo 123 Mattia è di nuovo

Motocross – Fine settimana impegnativo per i Talenti Azzurri FMI : Weekend in salita a Matterley Basin per i Talenti Azzurri FMI al via dell’Europeo EMX250. Al New Castle MX Park Castelnuovo Bormida Andrea Roncoli si qualifica per le Finali dell’Italiano Motocross Junior Il Fine settimana del 2-3 giugno ha visto cinque piloti del Motocross coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI impegnati a livello nazionale ed internazionale: al “New Castle MX Park” di Castelnuovo Bormida per ...

Talenti Azzurri FMI Motocross – Guadagnini trionfa nell’Europeo 125 in Germania : Talenti Azzurri FMI Motocross: vittoria di Guadagnini nell’Europeo 125 in Germania. A Teutschenthal (Germania) Mattia Guadagnini conquista una splendida vittoria, la seconda in quattro round per un pilota coinvolto nel progetto Talenti Azzurri FMI Quattro round dell’Europeo EMX125 disputati, due vittorie dei piloti del Motocross coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI della Federazione Motociclistica Italiana. Dopo la splendida ...