Morto Jackson Odell | attore apparso in Modern Family e The Goldbergs

Jackson Odell è Morto. L'attore di The Modern Family aveva 20 anni : L'attore e musicista Jackson Odell, meglio conosciuto per il suo ruolo nella serie televisiva statunitense The Goldbergs, è morto all'età di 20 anni. Secondo quanto riportato dal medico legale della contea di Los Angeles, L'attore è stato ritrovato privo di sensi in un centro di riabilitazione della California. Sulla causa della sua morte stanno lavorando gli investigatori.--Come riporta la BBC, Odell è famoso per aver interpretato una parte ...

Jackson Odell - trovato Morto l’attore di The Goldbergs e Modern Family. Aveva 20 anni : Jackson Odell, attore e musicista, è stato trovato morto lo scorso 8 giugno nella sua casa a Tarzana, in California. Odell Aveva solo 20 anni ed era molto amato dai giovanissimi per i suoi ruoli nelle serie The Goldbergs e Modern Family. Secondo l’ufficio legale della contea di Los Angeles non c’erano segni di colluttazione ed è stata disposta un’autopsia per accertare le cause della morte. La famiglia di Jackson ha twittato ...

