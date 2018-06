Monza | 5 arresti per il furto dei Rubens e Renoir

Monza - rubarono quadri di Rubens e Renoir : 5 arresti : Monza, rubarono quadri di Rubens e Renoir: 5 arresti Monza, rubarono quadri di Rubens e Renoir: 5 arresti Continua a leggere L'articolo Monza, rubarono quadri di Rubens e Renoir: 5 arresti proviene da NewsGo.

Monza : frode fiscale e riciclaggio - 21 arresti (2) : (AdnKronos) – Le indagini sono scaturite da un esposto, presentato nell’ottobre 2014, all Procura di Monza su un presunto episodio di corruzione, risalente al 2010, riguardante un comune brianzolo. Su delega della locale Autorità Giudiziaria, le Fiamme Gialle hanno iniziato accertamenti, anche di natura tecnica, rilevando varie condotte illecite, sia di carattere fiscale sia in materia fallimentare, poste in essere nella gestione di ...

Monza : frode fiscale e riciclaggio - 21 arresti : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – La Guardia di finanza di Monza ha arrestato 21 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Complessivamente sono 30 le persone colpite da un’ordinanza di custodia cautelare, residenti nelle province di Milano, Monza e Brianza, Lecco, Bologna, Asti e Reggio Calabria. Le indagini, condotte dai ...

Furto e ricettazione di materiale plastico : sgominata una banda - arresti anche a Monza : Nove persone sono state arrestate dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, 7 in carcere e 2 ai domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Monza a vario titolo per ...