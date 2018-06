ilfattoquotidiano

: Montante, Fava: “Da Bianco pressing (senza esito) sull’editore di Repubblica per non fare… - TutteLeNotizie : Montante, Fava: “Da Bianco pressing (senza esito) sull’editore di Repubblica per non fare… - Cascavel47 : Montante, Fava: “Pressing dell’ex sindaco Bianco sull’editore di Repubblica per evitare che Bolzoni seguisse l’inch… - C_Randieri : Antimafia Ars: Inchiesta Montante Fava: 'Pressing di Bianco contro il giornalista Bolzoni' VIa @C_Randieri -

(Di martedì 12 giugno 2018) L’ex sindaco di Catania Enzoavrebbe fatto pressione sull’editore del quotidiano La. Il motivo? Il giornalista Attilio Bolzoni non doveva più seguire l’inchiesta su Antonello, l’ex presidente di Confindustria prima indagato per concorso esterno a Cosa nostra e poi arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. A raccontarlo è Claudio, presidente della commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana che ha aperto un’istruttoria sulla vicenda convocando politici, giornalisti e alti burocrati regionali. “Dall’audizione di oggi viene fuori un fortefatto dall’ex sindaco di Catania Enzosull’editore diper evitare che Bolzoni seguisse la vicenda di Antonello, l’ex presidente di Sicindustria arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla ...