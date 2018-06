Mondiali | Putin a concerto Piazza Rossa

Mondiali Russia 2018 - Putin dà il benvenuto a tutti : “vi sentirete a casa - abbiamo aperto il cuore al mondo” : Il presidente Putin ha accolto con un video di benvenuto tutti coloro che si recheranno in Russia per i Mondiali 2018 Vladimir Putin dà il benvenuto a calciatori e tifosi in arrivo in Russia per i Mondiali, al via il 14 giugno. “abbiamo fatto il nostro meglio per far sì che i nostri ospiti, i giocatori, gli addetti ai lavori e naturalmente i tifosi, si sentano a casa: abbiamo aperto il nostro paese e il nostro cuore al mondo. Benvenuti in ...

Mondiali - il messaggio di Putin : 'Benvenuti ai tifosi e squadre' : Roma, 9 giu. , askanews, 'A tutti i tifosi di calcio e alle più grandi squadre di calcio del pianeta: benvenuti! Abbiamo fatto del nostro meglio per garantire che tutti i nostri ospiti gli atleti, lo ...

Mondiali : il saluto di Putin - benvenuti : ... lo staff e, naturalmente, i tifosi si sentano acasa: abbiamo aperto il nostro paese e il nostro cuore al mondo.benvenuti alla Coppa del Mondo FIFA !', ha detto Putin.

Mondiali 2018 Russia - il benvenuto di Putin : 'Abbiamo aperto il nostro cuore al mondo' : Benvenuti alla Coppa del Mondo FIFA". E ancora: "Un saluto a tutti coloro che sono già arrivati in Russia e a coloro che hanno intenzione di prendere parte a questo importante evento internazionale. ...

Putin saluta tifosi e calciatori prima dei Mondiali : benvenuti - abbiamo aperto nostro cuore al mondo : ... lo staff e, naturalmente, i tifosi - si sentano a casa: abbiamo aperto il nostro paese e il nostro cuore al mondo .benvenuti alla Coppa del mondo FIFA!", ha detto Putin. "benvenuti a tutti ...

Mondiali - Putin : “la Russia si farà valere” : Il presidente Vladimir Putin si è detto fiducioso che la nazionale russa ai Mondiali mostrerà il meglio di sè. “Contiamo sul fatto – ha detto Putin citato dalla Tass – che la nostra nazionale mostrerà le sue migliori qualità e avrà successo”. L'articolo Mondiali, Putin: “la Russia si farà valere” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mondiali - Putin : “la Russia si farà valere” : Il presidente Vladimir Putin si è detto fiducioso che la nazionale russa ai Mondiali mostrerà il meglio di sè. “Contiamo sul fatto – ha detto Putin citato dalla Tass – che la nostra nazionale mostrerà le sue migliori qualità e avrà successo”. L'articolo Mondiali, Putin: “la Russia si farà valere” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Russia : Putin contro Ucraina "conseguenze gravi se Kiev attacca ai Mondiali" : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Putin avverte l'Ucraina, 'conseguenze gravissime se Kiev attacca durante i Mondiali in Russia'. Poi sulle sanzioni.

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Russia : Putin contro Ucraina “conseguenze gravi se Kiev attacca ai Mondiali” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Putin avverte l'Ucraina, "conseguenze gravissime se Kiev attacca durante i Mondiali in Russia". Poi sulle sanzioni.. (7 giugno 2018)(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:35:00 GMT)

Mondiali - Putin : “la Russia si farà valere” : Il presidente Vladimir Putin si è detto fiducioso che la nazionale russa ai Mondiali mostrerà il meglio di sè. “Contiamo sul fatto – ha detto Putin citato dalla Tass – che la nostra nazionale mostrerà le sue migliori qualità e avrà successo”. L'articolo Mondiali, Putin: “la Russia si farà valere” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Come andrà la Russia ai Mondiali? Putin cita guru judo Ezio Gamba : Mosca, 7 giu. , askanews, Come andrà la Russia ai prossimi Mondiali di Calcio? Vladimir Putin cita a reti unite e in diretta nazionale l'italiano Ezio Gamba, il trainer di judo, che alle olimpiadi di ...

Mondiali Russia - ecco il pronostico di Putin : “Devo ammettere quello che è un dato di fatto: purtroppo negli ultimi tempi la nostra nazionale non ha ottenuto grandi risultati”. Lo ha detto Vladimir Putin in un’intervista pubblicata dal Cremlino. Tra le nazionali favorite al Mondiale, Putin ha indicato Spagna, Argentina, Brasile e Germania. “I pretendenti sono molti” ha detto. “Tra di loro le squadre latinoamericane come il Brasile e ...

Mondiali : Putin non va agli allenamenti della Russia : Vladimir Putin non presenzierà agli allenamenti della nazionale russa prima dell’inizio dei Mondiali. Lo riporta la Tass, citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Penso sia meglio che il presidente non assista agli allenamenti della nazionale prima dei Mondiali. Nessuno dovrebbe distrarre gli atleti dalla preparazione” ha dichiarato Peskov commentando l’invito rivolto a Putin dal ct della nazionale russa ...

Mondiali : Putin - no a allenamenti Russia : ANSA, - MOSCA, 30 MAG - Vladimir Putin non presenzierà agli allenamenti della nazionale russa prima dell'inizio dei Mondiali. Lo riporta la Tass, citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "...