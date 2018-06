Mondiali | guai per l’Argentina | Messi non si allena

Mondiali Russia 2018 - guai in vista per la Spagna : si ferma Gerard Piqué in allenamento : Problema in allenamento per Piqué, il difensore spagnolo è stato costretto a fermarsi per un problema al ginocchio Brutte notizie per la Spagna a pochi giorni dall’inizio del mondiale in Russia. Durante l’allenamento delle ‘furie rosse’ a Krasnodar il difensore Gerard Piqué è stato costretto ad allontanarsi dal campo per problema al ginocchio. Nelle prossime ore si valuterà la gravità dell’infortunio anche se il ...

ARGENTINA - SAMPAOLI ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI/ Mondiali 2018 - ct rischia esonero : i guai con la giustizia : ARGENTINA, SAMPAOLI ACCUSATO di MOLESTIE SESSUALI. Mondiali 2018 già a rischio per il ct: la Federcalcio riflette sulla sua posizione. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 22:21:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - Dybala-Higuain sempre insieme : le stanze del ritiro dell'Argentina : C'è di tutto all'interno del centro sportivo che ospiterà la nazionale di Sampaoli durante la Coppa del mondo. Un edificio costato oltre due milioni di dollari e rinnovato dall'ottobre scorso fino a ...

Mondiali Russia 2018 - guai per la Colombia : Fabra dà forfait : Mondiali Russia 2018, Colombia costretta a fare a meno del suo terzino titolare, Frank Fabra lascia il ritiro della Nazionale Mondiali Russia 2018, la Colombia è costretta ad effettuare un ‘cambio’ nella rosa dei convocati. Sì perchè, notizia delle ultime ore, Frank Fabra sarà costretto a lasciare il ritiro e dare forfait alla kermesse russa a causa di un infortunio al crociato del ginocchio sinistro. Una brutta tegola per la ...

Mondiali 2018 Russia - Higuain : 'La gente spera che ti vada male - ma sono fiero di me' : "Le critiche? La gente spera che ti vada male per festeggiare, ma io sono contento e orgoglioso della carriera che ho fatto e che sto facendo tuttora", firmato Gonzalo Higuain . A pochi giorni dall'...

Mondiali 2018 Russia - Higuain e l'abbraccio 'fallito' a Dybala : il video diventa virale in Argentina : Argentina impazzita, social scatenati: "Ha mancato anche questo". Ma chi? Gonzalo di nome, Higuain di cognome. Praticamente una sentenza in Italia, con 23 gol in stagione, meno bomber del solito ma ...

Mondiali : guai per il Belgio - Kompany si infortunia : Brutta regola per il Belgio, a un paio di settimane dall’inizio del Mondiale. Il ct Roberto Martinez si è detto preoccupato per il problema all’inguine che ha costretto Vincent Kompany a chiedere la sostituzione ieri sera, nell’amichevole contro il Portogallo, aggiungendo che le visite mediche odierne scioglieranno il dubbio se potrà essere a disposizione per la Russia. “Ha avvertito una fitta all’inguine – ha ...

Calciomercato Juve - Elkann : 'Il futuro di Higuain? Il mercato nell'estate dei Mondiali è strano' : Higuain resta alla Juve? Si saprà dopo il Mondiale. Parola di John Elkann: il presidente di Fca ed Exor, nel corso della conferenza stampa sul piano industriale della casa automobilistica, ha cercato ...

Juve - parla Elkann : "Il futuro di Higuain? Vediamo dopo i Mondiali" : "Il calciomercato, nell'anno del Mondiale, è molto difficile. Tutto succede dopo, può capitare di tutto e non è che abbia molto da dire oggi". Così il presidente di Fca ed Exor, John Elkann, ha ...

Mondiali - guai per l’Argentina : ko il portiere Romero : Prima tegola per il ct dell’Argentina, Jorge Sampaoli, che al Mondiale russo dovrà fare a meno del suo portiere titolare, Sergio Romero. L’estremo difensore, riserva di De Gea al Manchester United, ha fatto sapere la Federcalcio Albiceleste, si è infatti fatto male al ginocchio destro, tanto da dover richiedere un intervento chirurgico. Romero si era infortunato al ginocchio destro nell’amichevole di marzo contro la Spagna, ma ...

Mondiali Russia 2018 - guai per l’Argentina : Romero dà forfait! : Mondiali Russia 2018, Romero salterà la competizione ed ora l’Argentina dovrà ‘eleggere’ il proprio portiere titolare: sarà Caballero? Il portiere argentino Sergio Romero è stato escluso oggi dalla Coppa del Mondo in Russia a causa di un infortunio al ginocchio, secondo quanto comunicato dalla Federcalcio argentina (Afa). Il 31enne portiere “ha subito un blocco articolare al ginocchio destro che lo lascerà fuori dalla ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati dell’Argentina : Icardi escluso - ci sono Higuaín e Dybala : Jorge Sampoli ha deciso: Mauro Icardi non giocherà il Mondiale. Il ct dell’Argentina ha reso noto la lista dei 23 giocatori che poterà ai Mondiali di calcio di Russia 2018 e tra questi il grande escluso è indubbiamente l’attaccante nerazzurro. Non è bastato quindi il titolo di capocannoniere della Serie A ad Icardi per convincere Sampoli. Esclusioni importanti anche quelle del giallorosso Diego Perotti e del futuro interista Lautaro ...

I 23 dell'Argentina per i Mondiali - ci sono Higuain e Dybala : Roma, 21 mag. , askanews, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain figurano nell'elenco dei 23 convocati dal ct della nazionale argentina Jorge Sampaoli per i Mondiali di Russia 2018. Non è stato convocato ...

Argentina - Sampaoli ha scelto : Icardi a casa - Dybala e Higuain ai Mondiali : BUENOS AIRES - Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sì, Mauro Icardi no. Il commissario tecnico dell'Argentina, Jorge Sampaoli, ha pubblicato la lista dei 23 giocatori convocati per i Mondiali di Russia ...