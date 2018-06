Mondiali | Glik | “credo di avere il via libera dei medici”

Mondiali - che sfortuna per la Polonia : infortunio a Glik : Mondiali Russia 2018, Kamil Glik probabilmente non ci sarà. Il capitano della Polonia si è infortunato durante un allenamento in maniera davvero maldestra. Ricadendo da una rovesciata, il difensore centrale del Monaco, ha sbattuto con la spalla provocandosi dei danni al legamento. Si parla già del suo forfait come certo ed il Ct polacco ha allertato il suo logico sostituto, il centrale Marcin Kaminski dello Stoccarda. Un duro colpo per la ...