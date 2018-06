Mondiali | 2026 | ' Uefa voti Marocco'

Mondiali 2026 : il 13 giugno la Fifa decide la sede : Il 13 giugno si conoscerà il nome del Paese organizzatore del Mondiale di calcio 2026 (il primo con 48 squadre): due le candidature in corsa, quella del Marocco e quella congiunta Usa-Canada-Messico. A calendarizzare il voto è stato oggi il Consiglio della Fifa che ha anche approvato una serie di novità riguardanti il ranking che, dal 15 luglio in poi, cioè a Coppa del Mondo finita, verrà stabilito in base a nuovi parametri, che daranno più ...

Mondiali 2026 : il 13 la Fifa decide sede : Per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2026, in seguito alla pubblicazione del Rapporto di valutazione delle offerte da parte della Task Force di valutazione, il Consiglio Fifa ha ammesso alla ...

Mondiali 2026 : il 13 la Fifa decide sede : ANSA, - ROMA, 10 GIU - Il 13 giugno si conoscerà il nome del Paese organizzatore del Mondiale di calcio 2026 , il primo con 48 squadre, : due le candidature in corsa, quella del Marocco e quella ...

Mondiali 2026 : il 13 la Fifa decide sede : Perquanto riguarda la Coppa del Mondo 2026, in seguito allapubblicazione del Rapporto di valutazione delle offerte da partedella Task Force di valutazione, il Consiglio Fifa ha ammessoalla votazione ...

Beckham a favore candidatura Usa-Canada e Messico per Mondiali 2026 : La candidatura di Stati Uniti, Canada e Messico per ospitare la Coppa del mondo del 2026 piace all’ex stella del Manchester United David Beckham. “Vedremo cosa accadrà ma se si dovesse realizzare sarò sicuramente sugli spalti a tifare”, ha spiegato l’ex nazionale inglese. Per il primo mondiale a 48 squadre i tre paesi nordamericani dovranno superare la concorrenza del Marocco, la decisione verrà presa il prossimo 13 ...

USA - Messico e Canada a un passo dall’ottenere i Mondiali 2026 : I tre Paesi hanno ottenuto una valutazione migliore rispetto al Marocco nella presentazione della loro candidatura per ospitare la rassegna iridata. L'articolo USA, Messico e Canada a un passo dall’ottenere i Mondiali 2026 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Trump in campo per ‘Soccer’ : “vergogna se Mondiali 2026 non in America” : Donald Trump in campo per il soccer. Gli Stati Uniti puntano ad organizzare i Mondiali di calcio 2026 con Canada e Messico. E il presidente, ovviamente con un tweet, va all’attacco del Marocco, unico rivale della candidatura americana, e delle nazioni che potrebbero sostenere il progetto del paese africano. Nel cinguettio non viene nominata nessuna nazione e non c’è alcun riferimento alla alla Fifa, la Federcalcio internazionale che ...

Trump vuole i Mondiali di calcio 2026 e minaccia gli alleati : Chi chiede il nostro aiuto deve votare per gli Usa : Insieme sosteniamo la candidatura di Messico, Canada e Usa per la Coppa del Mondo 2026". Podemos tener diferencias pero el fútbol nos une. Juntos apoyamos la candidatura de México, Canadá y EUA como ...

Trump in campo per ‘Soccer’ : “vergogna se Mondiali 2026 non in America” : Donald Trump in campo per il soccer. Gli Stati Uniti puntano ad organizzare i Mondiali di calcio 2026 con Canada e Messico. E il presidente, ovviamente con un tweet, va all’attacco del Marocco, unico rivale della candidatura americana, e delle nazioni che potrebbero sostenere il progetto del paese africano. Nel cinguettio non viene nominata nessuna nazione e non c’è alcun riferimento alla alla Fifa, la Federcalcio internazionale che ...

Trump : sanzioni contro chi boicotterà candidatura Mondiali di Calcio 2026 : ... Canada e Messico per ospitare la Coppa del Mondo di Calcio del 2026. Trump non fa nomi ma sulla sua esternazione si può fare una considerazione. La corte suprema Usa deve ancora pronunciarsi sul ...

Mondiali 2026 - Trump : «Vergogna se ci fosse pressione contro la proposta Usa» : Il presidente degli Stati Uniti d'America lancia il proprio monito via Twitter, auspicando che nessuno faccia pressione contro la candidatura Usa. L'articolo Mondiali 2026, Trump: «Vergogna se ci fosse pressione contro la proposta Usa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali 2026 - la candidatura del Marocco presentata ad Accra - : ... Fédération Royale Marocaine de Football, FRMF, , Fouzi Lekja, ha presentato oggi ad Accra, in Ghana, una relazione dettagliata sulla candidatura del Marocco ad ospitare la Coppa del mondo 2026, alla ...