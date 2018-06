Mondiali 2018 | Polonia-Lituania 4-0 | doppietta di Lewandowski

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : Italia-Australia 15-44. Domenica si giocherà per il settimo posto : Dura 20′ l’Italia contro i pari età dell’Australia nelle semifinali per il quinto posto ai Mondiali Under 20 di Rugby, poi gli oceanici prendono il sopravvento, vincono 15-44 e staccano il biglietto per la finale che vale la quinta piazza, mentre gli azzurrini sfideranno Domenica 17 alle ore 16 il Galles per la settima posizione. L’Italia parte bene e va in meta al 13′ con D’Onofrio, ma già al 17′ ...

Chi è Elena Tambini? Da Quarto Grado a Balalaika : la modella-arbitro volto dei Mondiali di Russia 2018 [GALLERY] : Modella, arbitro, conduttrice, scrittrice e giornalista: Elena Tambini, il volto del Mondiali di Russia 2018 a Balalaika E’ tutto pronto per i Mondiali di Russia 2018. Le squadre di tutto il mondo si preparano per sfidarsi, a caccia del titolo di campione del mondo. Quest’anno, non ci sarà la Nazionale italiana a regalare emozioni a tutti i tifosi azzurri, ma l’Italia seguirà ugualmente la rassegna iridata calcistica, con ...

Mondiali 2018 Russia - Ronaldo carica il Brasile : 'È ora di vincere un altro Mondiale. Neymar è da Real' : Si tratta dei migliori giocatori al mondo, giocano in grandi club d'Europa, questo sarà un problema per Tite e sono sicuro che faremo molto bene. Penso che Gabriel sarà il titolare e continuerà a ...

Mondiali 2018 - Francia in ansia : Mbappé abbandona l'allenamento dopo il contatto con Rami : A quattro giorni dal debutto ai Mondiali, la Francia è in apprensione. Nell'allenamento pomeridiano di oggi, infatti, Kylian Mbappé ha dovuto sospendere la seduta con la squadra in seguito ad un ...

Cerimonia di apertura Mondiali 2018 - orari tv e programma : Poco prima del match inaugurale tra i padroni di casa della Russia e l'Arabia Saudita, ad accendere lo stadio Luzhniki di Mosca saranno la performance di Robbie Williams e Aida Garifullina e l'...

Telstar 18 - ecco il nuovo pallone dei Mondiali 2018 : Si chiama Telstar 18 , il pallone firmato Adidas con cui si giocheranno i Mondiali 2018 . Per l'occasione il brand tedesco propone una versione rinnovata di Telstar, il primo prodotto da Adidas, per i ...

Mondiali Russia 2018 – Italia fuori dalla rassegna iridata? A vincere è la salute : Italia fuori dai Mondiali? A vincere è la salute: Top Doctors® spiega perché l’esclusione della Nazionale, in un certo senso, fa bene al… cuore: niente tachicardia durante le partite dall’esito incerto, tante ore di sonno guadagnate e addio a birrette e junk food davanti alla TV Milano, 12 giugno 2018 – Mancano ormai pochissime ore al calcio di inizio dei Mondiali di Russia. E se tra i tifosi di tutto il globo l’ansia e l’eccitazione sono alle ...

Mondiali Russia 2018 - si comincia con Russia-Arabia Saudita : l’arbitro sarà l’argentino Pitana : L’arbitro della partita inaugurale del Mondiale di Russia 2018 sarà l’argentino Pitana, dirigerà l’incontro tra Russia e Arabia Saudita L’argentino Nestor Pitana è l’arbitro designato per dirigere Russia-Arabia Saudita, match inaugurale del Mondiale in programma allo stadio Luzniki di Mosca il prossimo giovedì 14 giugno alle ore 17. (ADNKRONOS) L'articolo Mondiali Russia 2018, si comincia con Russia-Arabia Saudita: ...

Mondiali 2018 Russia - Coutinho compie 26 anni : festeggiato dal Brasile con uova e farina. VIDEO : L'ansia è uno stato d'animo che coinvolgerà soprattutto i calciatori brasiliani, a caccia del sesto Campionato del Mondo della storia e chiamati a riscattare il terribile epilogo del torneo disputato ...

Mondiali 2018 disponibili via satellite senza abbonamento grazie a TivùSat : Mancano ormai solo due giorni alla partenza dei Mondiali 2018, che prenderanno ufficialmente il via con la gara inaugurale tra i padroni di casa della Russia e l’Arabia Saudita. L’attesa degli appassionati, nonostante l’assenza dell’Italia, è sempre più alta con la garanzia di poter vivere le emozioni tipiche di una manifestazione così importante grazie ai […] L'articolo Mondiali 2018 disponibili via satellite senza ...

Mondiali 2018 - Pitana arbitra la gara d'esordio Russia-Arabia Saudita : ROMA - Sarà il fischietto argentino Nestor Pitana ad arbitrare la partita inaugurale del Mondiale, in programma giovedì tra Russia e Arabia Saudita allo Stadio Luzhniki di Mosca, alle ore 17. Pitan ...

Mondiali 2018 - pronostico fase a eliminazione : chi si qualifica (parte 2) : Dopo la prima parte con i primi quattro gironi (da A a D), proseguiamo guardando gli altri quattro raggruppamento dai quali usciranno altre otto nazionali che approderanno agli ottavi di finale. Girone E – Il Brasile è una squadra in missione e l’unico obiettivo è la vittoria della competizione. Solo questo epilogo sarebbe sufficiente per offuscare il Mineirazo, cioè il tragico 7-1 incassato nella semifinale di quattro anni fa dalla ...

Mondiali Russia 2018 - l’Iran si ritrova senza scarpini : Nike ritira la fornitura dopo le sanzioni di Trump : Alcuni li hanno chiesti in prestito ai loro compagni di club, altri sono semplicemente andati in un negozio a comprarseli nuovi, come persone comuni. A pochi giorni dalla loro partita d’esordio ai Mondiali di Russia 2018, in programma venerdì 15 giugno contro il Marocco, i calciatori dell’Iran si sono ritrovati senza scarpini. Tutta colpa delle recenti sanzioni decise da Donald Trump contro Teheran, che hanno convinto la Nike a ...

Basket 3 3 - Mondiali 2018 : nel torneo maschile Serbia Campione del Mondo per la quarta volta in cinque edizioni : L'Olanda non recupera più, l'incontro finisce 16-12 e la Serbia è Campione del Mondo per la quarta volta su cinque edizioni del torneo mondiale, e in particolare lo è per la terza volta consecutiva. ...