Mondiali 2018 | Pitana arbitra la gara d' esordio Russia-Arabia Saudita

Mondiali 2018 disponibili via satellite senza abbonamento grazie a TivùSat : Mancano ormai solo due giorni alla partenza dei Mondiali 2018, che prenderanno ufficialmente il via con la gara inaugurale tra i padroni di casa della Russia e l’Arabia Saudita. L’attesa degli appassionati, nonostante l’assenza dell’Italia, è sempre più alta con la garanzia di poter vivere le emozioni tipiche di una manifestazione così importante grazie ai […] L'articolo Mondiali 2018 disponibili via satellite senza ...

Mondiali 2018 - pronostico fase a eliminazione : chi si qualifica (parte 2) : Dopo la prima parte con i primi quattro gironi (da A a D), proseguiamo guardando gli altri quattro raggruppamento dai quali usciranno altre otto nazionali che approderanno agli ottavi di finale. Girone E – Il Brasile è una squadra in missione e l’unico obiettivo è la vittoria della competizione. Solo questo epilogo sarebbe sufficiente per offuscare il Mineirazo, cioè il tragico 7-1 incassato nella semifinale di quattro anni fa dalla ...

Mondiali Russia 2018 - l’Iran si ritrova senza scarpini : Nike ritira la fornitura dopo le sanzioni di Trump : Alcuni li hanno chiesti in prestito ai loro compagni di club, altri sono semplicemente andati in un negozio a comprarseli nuovi, come persone comuni. A pochi giorni dalla loro partita d’esordio ai Mondiali di Russia 2018, in programma venerdì 15 giugno contro il Marocco, i calciatori dell’Iran si sono ritrovati senza scarpini. Tutta colpa delle recenti sanzioni decise da Donald Trump contro Teheran, che hanno convinto la Nike a ...

Basket 3 3 - Mondiali 2018 : nel torneo maschile Serbia Campione del Mondo per la quarta volta in cinque edizioni : L'Olanda non recupera più, l'incontro finisce 16-12 e la Serbia è Campione del Mondo per la quarta volta su cinque edizioni del torneo mondiale, e in particolare lo è per la terza volta consecutiva. ...

Mondiali Russia 2018 - Ronaldo ha le idee chiare : “è l’ora del Brasile” : Ronaldo crede fermamente in Neymar e soci, il Brasile ha una ghiotta occasione di tornare in vetta al mondo a Russia 2018 L’ex attaccante del Brasile, Ronaldo, crede che i tempi per rivedere la Selecao vincere un mondiale siano maturi. “La mia favorita resta il Brasile, e non perché sono brasiliano ma perché giocano bene”, ha spiegato il ‘Fenomeno’ durante un tour promozionale al Gorki Park di Mosca. “E’ ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : nel torneo maschile Serbia Campione del Mondo per la quarta volta in cinque edizioni : Il Mondiale di Basket 3×3 ha emesso il suo verdetto al maschile: la Serbia è ancora una volta sul tetto del Mondo, impedendo che l’Olanda si prendesse la rivincita rispetto all’edizione 2017. Al terzo posto arriva la Slovenia, le cui soddisfazioni di questa stagione cestistica si ampliano ulteriormente dopo l’Europeo del Basket tradizionale vinto dalla nazionale di Luka Doncic e Goran Dragic. QUARTI DI FINALE La Serbia ...

Finale Mondiali 2018 : la data e l’orario. Programma e come vederla in tv. La città dove si giocherà : La Finale dei Mondiali 2018 di calcio si giocherà domenica 15 luglio (ore 17.00) allo Stadio Luzniki di Mosca. Sarà la capitale della Russia a ospitare l’atto conclusivo della rassegna iridata che incomincerà giovedì 14 giugno e che ci terrà compagnia per un mese intero a suon di grandi giocate, duelli emozionanti, partite mozzafiato. L’evento sportivo dell’anno metterà in palio l’ambito Coppa dorata, uno dei trofei più ...

Mondiali 2018 - il pronostico di Ibra : "Pogba e Mbappè saranno i grandi protagonisti" : Lui non ci sarà, ormai "insegna calcio" dall'altra parte dell'oceano, nei Los Angeles Galaxy. Nonostante la qualificazione della Svezia Zlatan Ibrahimovic parteciperà al Mondiale solo...

Mondiali Russia 2018 – C’è la firma di Paulo Dybala su un contratto - ma non si tratta del rinnovo con la Juventus… : Paulo Dybala ha firmato un contratto di sponsorizzazione con l’Adidas, che fornirà all’argentino le nuove scarpe già a partire dai Mondiali 2018 Adidas Football ha annunciato la firma di Paulo Dybala, attaccante dell’Argentina e della Juventus. La firma dell’argentino arriva dopo l’ultima stagione in campionato dove ha realizzato 22 gol. Uno dei giocatori più entusiasmanti e creativi del mondo sarà visto in campo ...

Mondiali 2018 : sul podio Brasile - Germania e Spagna : TORINO - Russia e Arabia Saudita sono pronte a dare il là al Mondiale 2018 che prende il via giovedì. Brasile avanti a tutte, poi Germania e Spagna. Questo il podio sul tabellone SNAI a tre giorni dal ...

Pronostici Mondiali 2018 - prime classificate ed accoppiate passaggio del turno : tutti i consigli : Pronostici Mondiali 2018 – Si avvicina sempre di più l’inizio dei Mondiali di calcio del 2018, una competizione che promette grande spettacolo e che non ha bisogno di presentazioni. Non parteciperà l’Italia, clamorosamente eliminata dopo il doppio scontro contro la Svezia ma i tifosi italiani potranno seguire ugualmente con grande attenzione la competizione per i tanti calciatori che si trovano nel campionato di Serie A. Le ...

Mondiali Russia 2018 – L’Italia risponde presente : Disano illumina due stadi : Luci made in Italy per Russia 2018. Disano illumina due stadi dei Mondiali di calcio I nuovi stadi delle città russe di Samara e Saransk, costruiti per i campionati Mondiali FIFA 2018 in Russia sono illuminati dai riflettori di Disano illuminazione. La prestigiosa fornitura premia la competenza tecnologica e la grande esperienza nel settore dell’azienda milanese, che ha illuminato alcuni dei più importanti stadi europei, tra cui il Camp Nou di ...

Mondiali 2018 Russia - tifosi Argentina lanciano un nuovo coro : 'Ci prenderemo la Piazza Rossa' VIDEO : La passione degli argentini per il calcio ha pochi eguali sulla Terra. Immaginate quanto possa essere alto l'entusiasmo in concomitanza della Coppa del Mondo, un evento atteso quattro lunghi anni e ...