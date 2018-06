romadailynews

: Roma, è fatta per Cristante. Affare da 25 milioni con l'Atalanta. Monchi piazza il terzo colpo #calciomercato… - Gazzetta_it : Roma, è fatta per Cristante. Affare da 25 milioni con l'Atalanta. Monchi piazza il terzo colpo #calciomercato… - romadailynews : Monchi: E adesso il ‘colpo’ di mercato: Terminata la 'fase 1', Monchi cercherà di piazzare… - Danilo31240979 : Ragazzi è arrivato il momento di fare i complimenti a Monchi x aver portato da noi un potenziale fenomeno (adesso è… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Roma – Coric, Marcano, Cristante e Kluivert. Quattro acquisti ‘sprint’ per Eusebio Di Francesco. Gentile cadeau con dedica firmato Ramón Rodríguez Verdejo, per tutti. Il dirigente giallorosso è riuscito a fare buona parte delancor prima di metà giugno. Cosa che definire rara neldi oggi è esercizio di sfrenato ottimismo. Questo per dare al mister la possibilità di avere più calciatori possibili già dall’inizio del ritiro estivo. Il tecnico abruzzese avrà quindi il vantaggio di poter lavorare da subito con gran parte dei nuovi. Già, perchè ilromanista per la stagione 2018/19 non si fermerà qui. Per ora l’obiettivo di portare a Trigoria, in tempi rapidissimi, calciatori in grado di poter alzare il livello qualitativo del turnover difranceschiano è stato raggiunto. Almeno al 90%. Potrebbe infatti ancora arrivare un ...