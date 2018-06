Moda | Louboutin vince la battaglia legale Ue | le famosissime suole rosse saranno solo sue

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 giugno 2018) Carrie Bradshaw indossa un abito bianco, corto e un paio di decollete cosparse di paillettes dorate. Chiama un taxi agitando la mano e mentre sale, la macchina da presa si sofferma sulla suola delle sue scarpe. La scena è di Sex and The City 2 (il film) e un motivo per indugiare sulle decolletes il regista ce lo aveva: si trattava di. Scarpe che sono diventate iconiche proprio grazie alla loro suola: rossa, laccata e inconfondibile. Un segno, un modo per ostentare un lusso senza esporre alcun logo. Anzi, da oggi è proprio la suola rossa che può essere considerata logo: sarà infattiil marchio francese a poterla laccare di quel preciso colore, il ‘Pantone 18 1663TP’. A stabilirlo è stata la corte di giustizia europea, che ha difeso l’esclusività della suola rossa dello stilista francese in unacontro la catena olandese Van Haren. La ...